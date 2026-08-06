初級大人必學！粟米烚得耐軟爛無味？即學最佳煮法鎖住鮮甜爽脆 煮後沖凍水保證粒粒爆汁！

自己烚粟米經常煮到軟爛無味？想保留原汁原味的鮮甜口感，有美食作家公開黃金秘訣，其中煮完後立刻多做一個沖凍水的關鍵動作，更能保證粟米粒粒爆汁。

即學粟米最佳煮法鎖住鮮甜爽脆

據外媒《Simply Recipes》報道，許多人經常不小心把甜粟米烚得太耐，大大破壞了原有的鮮甜口感。理想的甜粟米應該保留一點脆嫩的質地，確保咬下去時每一粒都會爆汁。美食作家Sara Bir特別分享了一個秘訣，確保大家在家也能煮出飽滿香甜的完美粟米。

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粟米最佳煮法鎖住鮮甜爽脆

1. 滾水烚切忌超過5分鐘

如果用滾水烚粟米，只需煮4至5分鐘便已足夠。大家大可設定計時器，毋須擔心粟米會煮不熟。不過要注意，這種黃金時間最適用於新鮮採摘的粟米；如果粟米已經存放了一星期或以上，水分流失會令口感變硬，這時才需要較長的烹調時間。

2.煮後快速沖凍水

粟米烚了5分鐘或更短時間後，應立刻撈起並沖冷水，以強行停止烹煮過程。這個冷水降溫法與處理西蘭花時需要浸凍水不同，大家只需將粟米放在隔水篩中，然後在廚房鋅盆用冷水快速沖洗一下即可。這個簡單的動作，正是保持粟米鮮甜脆嫩的致勝關鍵。

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4大粟米保鮮與處理貼士

想讓粟米保持飽滿多汁的口感，料理時需要注意幾個小技巧：

如果選擇用滾水烚，時間不要超過四至五分鐘。 如果不想在炎熱的日子開爐煲水，把廚房弄得熱氣騰騰，其實可以嘗試用微波爐來加熱粟米。 買新鮮粟米回家後，切忌立刻剝去外層的葉，最好在準備烹調前一刻才剝開。不過，外露且濕軟的棕色粟米鬚則可以先撕掉。 為了保持粟米的天然甜味，買回家後應盡快放入雪櫃冷藏。如果雪櫃空間不足，將其存放在保冷箱內也是一個不錯的選擇。

資料來源：《Simply Recipes》

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