北上食牛蛙注意！揭抗生素超標逾5倍 部分含禁用獸藥 專家警告可致癌致畸

港人北上經常品嚐的網紅美食「牛蛙」，近日爆出嚴重食品安全風波。內媒揭露福建、廣東及江蘇多地牛蛙產品的抗生素含量最高超標逾5倍，部分樣本更被驗出國家明令禁用於食品動物的獸藥「呋喃唑酮」。專家指，抗生素超標不但損肝臟及軟骨發育，禁用獸藥更會致癌致畸。

黑心產業鏈曝光 加工廠以「假樣本」應付抽檢

內地《澎湃新聞》聯合公益機構進行長達一個月的調查，覆蓋福建、廣東及江蘇多地，揭露一條黑心產業鏈：加工廠按銷售商要求，大批量製作未經檢測或抗生素超標的「常規」牛蛙，同時準備完全不含抗生素的「無抗」樣本，專門用作應付抽檢的「掩眼法」；違規產品最終大規模賣往各地市場及食肆。

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涉事供應商「東山縣祺行天下供應鏈管理有限公司」負責人直言：「正常抗生素都會超標。」並承認公司不掌握牛蛙休藥期，也不會對所有批次進行第三方送檢。其上游加工廠更透露，常規款貨源佔比高達一半，主要流向批發市場及外賣店。

抽檢結果：超標逾5倍 檢出禁用「呋喃唑酮」

購自電商平台的部分牛蛙產品，進行檢測後發現：

多多買菜 ：一款牛蛙恩諾沙星超標逾5倍，生產商為祺行天下。

：一款牛蛙恩諾沙星超標逾5倍，生產商為祺行天下。 拼多多 ：「美味蛙牛蛙生鮮」店鋪產品檢出禁用獸藥「呋喃唑酮」代謝物。

：「美味蛙牛蛙生鮮」店鋪產品檢出禁用獸藥「呋喃唑酮」代謝物。 食行生鮮：一款牛蛙氟苯尼考超標，生產商為瑞勝食品。

專家：抗生素超標可損肝臟及軟骨發育

浙江大學醫學院附屬第四醫院副主任藥劑師駱麗萍指出，恩諾沙星及氟苯尼考若長期或過量攝入，可導致人體腸胃不適、肝損害、誘導細菌耐藥性，甚至影響胎兒和兒童的軟骨發育。

最令人擔憂的是 「呋喃唑酮」 ，該藥屬國家明令禁止在食品動物中使用的獸藥，其代謝物（AOZ）具有明確的致癌、致畸、致突變（「三致」）風險，且常規烹飪高溫無法破壞，風險等級最高。

專家籲「先檢測後交易」餐飲品牌回應不一

據《2025中國牛蛙產業報告》顯示，全國牛蛙主題餐飲店逾4萬間，產值高達480億元人民幣。面對把關形同虛設的亂象，中國農業大學副教授朱毅呼籲，必須落實「先檢測、後交易」機制，快檢陰性放行、陽性即時截留封存，並將監管防線前移至養殖及運輸環節。同時應建立合格品溢價收購機制，讓合規經營者有利可圖，從源頭保障食品安全。

涉事品牌「蛙來噠」人工客服表示，每個門店均有張貼檢測報告，有需要可到門店查閱。另一品牌「老佛爺銅爐蛙鍋」則坦言，目前牛蛙養殖普遍會使用抗生素，「只是多少的問題，都是符合規定」，部分門店若使用無抗生素牛蛙則不需張貼報告，並指國家對牛蛙養殖監管越來越嚴格，廠家會提供檢測報告。

資料來源：澎湃新聞

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