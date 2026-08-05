雞胸肉煮完又乾又柴？營養師教3步令肉質鮮嫩多汁 煮前用洋蔥/水果/乳酪醃製都得？

雞胸肉是減肥及帶飯人士的健康首選，但每次煮完都乾柴難吞？有營養師教只需簡單3步，就能令肉質鮮嫩多汁，其中煮前利用洋蔥、水果或乳酪醃製都有效。

為何雞胸肉煮完又乾又柴？

據日媒《Yoga Journal》報道，註冊營養師和田梓指出，隨著食品價格持續飆升，不少人越來越注重節省開支。在眾多肉類中，雞胸肉和豬腿肉的價格相對便宜，但最大的痛點是烹調後極容易變得乾柴難嚼。她解釋，這類平價肉容易煮到變硬，主要有2大原因：

【同場加映】健身人士恩物 食雞胸比維他命更抗疲勞？營養師公開3大黃金煮法

1.脂肪含量低

雞胸肉和豬腿肉雖然具備高蛋白質、低熱量的高營養價值，但由於脂肪含量低，只要烹調時間稍長，水分流失後便極易變得乾柴。

2.肌肉纖維強韌

雞胸肉的纖維十分緊實，一經加熱纖維便會收縮，令口感瞬間變硬。而豬腿肉取自臀部肌肉，雖然肉質結實，但烹煮後往往會比較乾柴。

3步令雞胸肉肉質鮮嫩多汁 煮前用洋蔥/水果/乳酪醃製都得？

和田梓指出，只要在烹煮前多做以下3個簡單步驟，就能令肉質瞬間變得鮮嫩多汁：

3步令雞胸肉肉質鮮嫩多汁

1.表面裹上麵粉或生粉

在加熱前，為食材表面包裹一層薄薄的生粉或麵粉，令表面形成一層保護膜，有效防止肉汁水分與鮮味流失；同時能改善肉質口感，令醬汁更容易掛在肉上。

2.橫向切斷纖維

針對容易變硬的纖維，最佳的處理方法是逆紋切。以雞胸肉為例，不同部位的纖維走向各有不同，建議先順著纖維方向切開，然後再橫切斬斷纖維，肉的質地就會變得截然不同。此外，用豬腿肉製作炸豬扒時，可先在豬扒兩面輕輕𠝹出十字紋，或用肉槌輕輕敲打。這能破壞肉的強韌纖維，令肉質更加嫩滑，並防止烹調過程中大幅縮水。

3.烹調前用鹽和糖浸泡

在烹調前醃製肉類是軟化肉質的關鍵。大家可以使用洋蔥、水果或無糖乳酪來醃製；但如果想追求最簡單的方法，首選必定是鹽、糖和水。建議100克清水加入約2/3茶匙鹽和1/2湯匙糖，將肉放入調配好的鹽糖水中醃製約30分鐘，不僅能為肉類調味，更能令肉質變得格外鮮嫩。醃製好的肉更可以直接放入冰格冷凍保存，建議可以提前多做一些，方便隨時備用。

資料來源：《Yoga Journal》

延伸閱讀：肉類脂肪卡路里大比拼！雞/牛/羊/豬哪個部位最肥？1種牛肉最低脂？