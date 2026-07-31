內地仙草農藥超標 台灣鮮芋仙CoCo供應商疑中招 35噸原料遭退運 附3步洗走蔬果農藥

台灣食藥署最新邊境查驗結果顯示，一批由中國大陸出口、重達35.36公噸的仙草原料，被檢出含兩種農藥殘留超標，已全數要求退運或銷毀。事件更牽連多個知名品牌，包括台灣連鎖品牌「鮮芋仙」及「CoCo」，相關品牌均表示使用的仙草原料並非該問題批號，事件引發大眾對仙草產品食安的關注。

問題仙草：桃園「仙草世家」進口商

該批農藥超標仙草由「祈福國際貿易有限公司」從中國大陸進口，該公司位於桃園中壢，自稱兩代經營、為「仙草世家」。根據台灣食藥署公告，該批產品被檢出兩種農藥——「賽滅寧」與「巴克素」，殘留超出標準，須即時退運或銷毀。

仙草乾是製作仙草凍的主要原料。（AI生成圖片）

【同場加映】網傳「貝殼粉」洗藍莓更乾淨？專家拆解迷思 恐破壞花青素兼存風險？

祈福國際內部人員澄清，有問題的仙草批號已在海關遭查封，並未流入台灣市面。該公司強調，所有進口仙草均經採樣檢驗，並提供報告予衛生局備查。

台灣鮮芋仙及CoCo稱未使用問題批號

台灣鮮芋仙表示，與祈福國際確實有合作關係，但強調有問題的批號產品在海關已全數被查封，並未流入門市。另一連鎖手搖飲品牌CoCo亦回應，目前使用祈福國際的仙草汁罐頭，均附有食安保證書，並會持續追蹤後續狀況，呼籲消費者毋須過度擔心。

台灣仙草高度仰賴進口

台灣市售仙草原料逾6成來自進口，其中印尼佔過半，中國大陸亦佔約34%。因應供應鏈需求，部分業者則堅持選用台灣本土仙草，主要產地為新竹關西。有仙草業者表示，採用台灣本地原料可大幅縮短運輸時間，降低變質風險，亦方便對農藥使用進行嚴格管控：「運輸過程時間較短，我們能更好掌握品質，消費者也吃得更安心。」

【同場加映】女子險用「草莓」洗潔精洗士多啤梨 誤當專用清潔劑 專家揭3步驟正確清洗除農藥

必學3步驟正確洗走農藥

農藥殘留對人體健康影響取決於超標程度及長期攝取量。一般來說，單次超標未必造成即時健康問題，但若持續食用含違規農藥產品，可能影響肝腎功能及神經系統。婦產科醫生邱筱宸曾在個人專頁分享，清除農藥的關鍵並非依賴化學分解，而是透過物理性的流動將殘留物帶走。她也教清洗步驟流程，適用於絕大多數蔬果，提供給大家參考：

1. 先浸泡

購買回來的蔬果先保持完整，不去蒂頭、不切開，直接放入水盆中浸泡約5分鐘，有助於讓水溶性農藥溶解。

2. 後沖洗

此為最關鍵的步驟，建議使用細小流動的清水進行沖洗：

葉菜類：輕輕撥開葉面，仔細沖洗根部。

凹凸果實：例如士多啤梨，藉由水流反覆沖刷帶走隙縫中的髒污，可搭配軟毛刷輔助清洗。

3. 最後再去蒂切段

待蔬果徹底清洗乾淨後，再進行切除蒂頭或切段的動作。若在清洗前就先切開，髒水容易經由刀口滲入果肉內部。

資料來源：Taiwan EBC News

延伸閱讀：洗菜落鹽越洗越毒！2招洗走77%農藥 西蘭花/菠菜/士多啤梨8類蔬果洗法大不同