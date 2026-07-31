家庭主婦必學！消委會8類醬汁調味料儲存法 豉油/雞粉/白醋/辣椒醬

調味品可以帶出食物的鮮味，也能為食物添上不同的風味，是烹調美食不可或缺的重要一環。但香港氣候潮濕，春夏季天氣炎熱，調味品開封後很易變質或發霉，造成浪費。誤食變壞了的調味品，更有可能影響健康。消委會列出8類醬汁調味料保存法，原來不是每類調味品都適合冷藏！

不是每類調味品都適合冷藏！

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）（下稱《規例》），需要使用特別方法儲存的預先包裝食物，其包裝或標籤上須寫上儲存方法。如果包裝上沒有特別儲存指示，消費者應把該食物存放於陰涼乾燥的地方。調味品於入瓶及包裝時大都經過消毒程序，因此開封前普遍能於室內陰涼乾爽處保存，而不需要存放於雪櫃內。但在開封後，調味品與空氣接觸，有機會受細菌和霉菌污染。因此，存放於溫度較低的雪櫃內，能減慢細菌和霉菌的繁殖速度，延長保質期。消委會列出以下8類常見醬汁調味料的保存法，大家不妨參考：

8類醬汁調料儲存法

不需冷藏的調味品

1. 乾燥調味品

例子 ：乾燥香辛料（脫水、磨碎或完整的香料、五香粉、胡椒粉等）、粉狀調味料（鹽、糖、蒜鹽、雞粉、生粉等）。

：乾燥香辛料（脫水、磨碎或完整的香料、五香粉、胡椒粉等）、粉狀調味料（鹽、糖、蒜鹽、雞粉、生粉等）。 儲存方法：從雪櫃取出來的東西遇到較暖的空氣，會令空氣中的水分凝結在較冷的表面，使食品受潮。所以，乾燥的調味品不適合儲存於雪櫃，以免從雪櫃取出時，吸收了因溫差而成的水分。乾燥調味品需要放在密封的器皿內，保存於陰涼處以防止受潮或發霉。消費者可以購買小包裝的調味品，並於開封後盡快用完，亦可在包裝內放入適用於食品的乾燥劑。

2. 豉油

儲存方法：豉油是由黃豆發酵而成的醬料，是傳統中式料理不可或缺的調味品。豉油的鹽分高，不易變壞，煮食時經常用來調味，消費者可以買小瓶裝，存放於陰涼乾燥的地方。但如果豉油並非經常使用，又或是春夏季室溫較高和潮濕的環境，亦可冷藏以免變壞或發霉。

3. 食油

儲存方法：食油內的不飽和脂肪會被空氣和光線氧化，產生不穩定的過氧化物（peroxide）、自由基（free radicals）及其他氧化物，造成酸敗，發出「油膉」味，影響品質。雖然食用有「油膉」味的食油未必對身體有即時的影響，但食油的營養已被破壞，長期食用含氧化物和自由基亦不利健康。一些不飽和脂肪含量高的食油，例如橄欖油、葡萄籽油、牛油果油等，宜使用深色玻璃瓶盛載以減慢光造成的氧化，以及儲存於陰涼乾燥的地方。雖然冷藏可延長油的新鮮期，但有些食油會於低溫下凝結或變得混濁，而且反覆從雪櫃取出食油置於室溫，有機會使水滴在容器內凝結，細菌較易滋生。消費者可購買小瓶裝或把油倒進小玻璃瓶，放在陰涼處，並最好於2個月內用完。

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需要冷藏的調味品

1. 香料混合調味料及調味醬

例子 ：辣椒醬、辣椒油、XO醬、咖喱醬、沙茶醬、芥末醬。

：辣椒醬、辣椒油、XO醬、咖喱醬、沙茶醬、芥末醬。 儲存方法：這些調味料及調味醬使用了多種香辛料及食材，當中有些食材，例如花生，可能較易於室溫下變壞，而且某些調味醬料經發酵而成，開啟後，最好放進雪櫃冷藏以減慢變質。

2. 含蛋、牛奶、蔬果成分的調味品

例子 ：蛋黃醬、意粉醬、沙律醬、花生醬或其他堅果醬和種籽醬、果醬。

：蛋黃醬、意粉醬、沙律醬、花生醬或其他堅果醬和種籽醬、果醬。 儲存方法：蛋、牛奶、蔬果都是容易變壞的食物，以這些食物製成的調味品，宜於開封後放進雪櫃冷藏。堅果和種籽的不飽和脂肪含量高，以堅果或種籽為原料的醬料較易氧化，造成酸敗（rancid），產生「油膉」味。於室溫下，氧化的速度較快，使堅果醬和種籽醬更易變壞，冷藏能減慢氧化反應。雖然高糖或高鹽的調味品的水分含量通常偏低，不利細菌生長，但霉菌在水分較低的食品中仍能生長。因此，許多果醬的製造商都在包裝上提醒消費者，產品開封後需冷藏，防止果醬發霉。

3. 豆豉及其他發酵製品

例子 ：豆豉、麵豉醬、蝦醬、魚露。

：豆豉、麵豉醬、蝦醬、魚露。 儲存方法：豆豉、麵豉醬等由黃豆發酵而成的食品，開封後，發酵速度會加快，導致味道改變或變色，冷藏可減慢發酵速度。至於蝦醬、魚露等經過鹽漬及發酵而成的調味品，鹽含量高，細菌不易滋生。但香港炎熱潮濕，而且該類調味品通常不能於短時間內用完，因此製造商大多建議調味品開封後需冷藏，預防產品變壞或發霉。

4. 其他調味醬汁

例子 ：蠔油、叉燒醬、燒汁、調味糖漿。

：蠔油、叉燒醬、燒汁、調味糖漿。 儲存方法：這些調味料使用糖、鹽、豉油、水等不同成分調製而成。由於它們的水分含量頗高，即使糖及鹽分不低，亦未達到能控制微生物生長的濃度。如果不能於短時間內用完，應於開封後冷藏以保持調味品的品質。

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未必需要冷藏的調味品

1. 酒、醋和茄汁

例子 ：米酒、清酒、紹興酒、酒醋、米醋、白醋、蘋果醋、茄汁。

：米酒、清酒、紹興酒、酒醋、米醋、白醋、蘋果醋、茄汁。 儲存方法 ：酒精和醋的酸性能抑制細菌、霉菌等微生物的生長。濃度高的酒和醋存放於陰涼處也不易變壞。但要注意，一些風味酒和醋有機會加入了不同的食材調製，令酒精濃度或酸度降低，不足以延緩調味品變壞，開封後最好還是存放於雪櫃。消費者可細閱包裝所示的儲存方法，以得知製造商是否建議把開封後的調味品冷藏。

：酒精和醋的酸性能抑制細菌、霉菌等微生物的生長。濃度高的酒和醋存放於陰涼處也不易變壞。但要注意，一些風味酒和醋有機會加入了不同的食材調製，令酒精濃度或酸度降低，不足以延緩調味品變壞，開封後最好還是存放於雪櫃。消費者可細閱包裝所示的儲存方法，以得知製造商是否建議把開封後的調味品冷藏。 儲存方法：不少茄汁產品標示上建議消費者開封後冷藏保存。雖然茄汁以易變壞的番茄為原料，但番茄含天然酸性，再加上茄汁已加入食醋，令酸度提升，故存放於室內陰涼的地方仍能保持品質。消費者如果經常使用茄汁，而且能於1至2星期內用完整瓶，不一定要把開封後的茄汁放於雪櫃。

資料來源：消委會

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