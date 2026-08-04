初級大人必學！床褥有尿跡血跡點清理？EMMAS分享5種清潔方法 「熨斗+毛巾」竟是殺蟎神器？

床褥沾上尿漬血漬怎樣處理？床褥品牌EMMAS分享5大清潔秘訣，其中只需熨斗加毛巾，更能瞬間變身零成本殺蟎神器。

5種清潔床褥方法 「熨斗+毛巾」竟是殺蟎神器？

床褥品牌EMMAS分享，床褥體積龐大，難以直接清洗和晾乾。若不小心弄髒而不作處理，日子久了便會滋生大量細菌和塵蟎，隨時引發濕疹及鼻敏感。其實，日常清潔床褥並非想像中困難，只要善用家中幾件小法寶，就能輕鬆擊退頑固污漬與塵蟎，讓你每晚安心睡覺：

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1.去除尿跡

工具︰白醋

處理方法： 將白醋噴灑在有尿漬的位置，靜待一小時後，用濕毛巾以按壓方式清潔，注意不要用打圈方式，以免污跡擴大。若面對頑固舊漬，可沾白醋用牙刷輕刷，最後以風筒吹乾。

2.去除血跡

工具︰檸檬、冷水

處理方法：剛染上的新血跡，應先用冷水清洗，再用濕毛巾加肥皂水按壓清潔，注意不要用打圈方式，以免污跡擴大。若血跡已殘留一段時間，則可用檸檬汁加鹽水按壓清洗，切記必須使用冷水清洗床褥血跡，否則血跡會凝固，變得極難清洗。

3.去除飲品跡

工具︰吸水力強的毛巾、酒精

處理方法：先用吸水力強的毛巾沾上適量酒精，然後輕輕擦拭。此舉能有效消除殘餘飲品的香味，防止引來昆蟲。

4.去除床蟎

工具︰蒸氣機/熨斗/棍子/防塵蟎吸塵機

方法1︰塵蟎非常怕熱，只要溫度高於攝氏60度便無法生存。除了將床褥放在陽光下暴曬或用高溫蒸氣機外，大家亦可在床褥墊上一條毛巾，再用熨斗蒸熨，同樣能達致殺蟎效果。

方法2︰定期把床褥翻轉拍打，亦可用棍子拍打，然後再用防塵蟎吸塵機徹底清潔床褥。

5.去濕氣

工具︰梳打粉

方法︰將梳打粉均勻灑在床褥表面，靜待1至2小時，然後用吸塵機徹底吸走剩餘的梳打粉。日常亦應多開抽濕機，保持房間乾爽。

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日常保養床褥4大方法

以上方法都適合床褥污跡的面積較小，如果污漬面積過大，建議尋求專業的上門洗床褥公司處理。在日常生活中，大家亦應做好以下4步保養床褥：

使用防水保護套： 有效減低床褥沾上污跡及細菌的機會，令我們安心睡覺。

有效減低床褥沾上污跡及細菌的機會，令我們安心睡覺。 定期吸塵： 定期使用吸塵機吸走床褥表面的皮屑與塵埃，防止床褥出現床蟎。

定期使用吸塵機吸走床褥表面的皮屑與塵埃，防止床褥出現床蟎。 定期清潔床褥： 最好每兩星期更換及清洗一次床單，避免人體的汗水、油脂和死皮積聚。如果想深層清潔床褥，可以找上門洗床褥服務公司處理，確保床褥完全乾淨。

最好每兩星期更換及清洗一次床單，避免人體的汗水、油脂和死皮積聚。如果想深層清潔床褥，可以找上門洗床褥服務公司處理，確保床褥完全乾淨。 保持床褥乾爽：床褥必須保持乾爽，每次清潔完床褥，都要徹底吹乾才用。另外，可多開窗，保持空氣流通，亦可在房間內放置一部抽濕機以抽走房間內的濕氣。

資料來源：床褥品牌EMMAS

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