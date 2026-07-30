廁所小飛蟲絕不能亂打！男子隨手拍死揉眼染惡菌 持續潰爛須摘除眼球保命 附3方法滅飛蟲

去廁所見到牆角停著「小飛蟲」，千萬別隨手拍死！內地竟有男子拍死牠後下意識揉眼，導致嚴重感染潰爛，最終須摘除整個眼球保命。到底有何方法徹底消滅這種小飛蟲？

男子隨手拍死揉眼染惡菌 持續潰爛須摘除眼球保命

綜合內媒報道，經常伏在廁所浴室牆壁或洗手盆邊、俗稱「坑渠飛蟲」的蛾蚋（又稱蛾蠓），看似人畜無害，實則從小就在去水渠及污垢中生長。牠們體表沾滿各種病菌，絕對是潛伏在家中角落的「移動傳染源」，稍一不慎隨時引發嚴重感染。此前，一名男子有一隻蛾蚋落在他的左眼下眼皮處，他隨手將其拍死，並下意識地揉擦眼部。沒過多久，他的左眼開始紅腫疼痛。就醫後被診斷為季節性結膜炎，視力由正常急降至0.02，且出現綠膿桿菌感染症狀。最終，其眼部及周遭開始嚴重潰爛，不得不摘除整個左眼眼球保命。眼睛對細菌來說是良好的天然「培養基」。蛾蚋身上攜帶大量病菌，徒手拍死蟲體後手部會沾滿細菌，若不經意間揉眼，便會將惡菌帶入眼中引發嚴重感染。

【同場加映】飛蟲入眼點好？62歲伯伯用手這樣做 患真菌性角膜炎險失明

類似的恐怖事件亦發生在一名8歲女童身上，她連續一個多月反覆嘔吐出「活蟲」，輾轉多家醫院、服用常規驅蟲藥均無效。經多學科會診及蟲體鑑定後，最終確診為蛾蚋幼蟲消化道感染。經調查分析，馬桶沖水或洗漱時濺起的水花，將去水渠內的蛾蚋幼蟲濺到了牙刷、漱口杯及洗手盆枱面上。女童日常刷牙洗漱時不慎誤食，引發持續性寄生感染。由於普通口服驅蟲藥無法根治，最終只能透過徹底清潔喉管來根除蟲源。

據了解，居家最常見的為「白斑蛾蚋」，其密佈全身的倒刺絨毛極易附著去水渠的淤泥、細菌和糞便微生物。研究發現，牠們全身攜帶多種致病菌，包括大腸桿菌、沙門氏菌及綠膿桿菌等，可導致老人、兒童及免疫力較弱人群出現口腔、皮膚、消化道等多重感染。

北京大學人民醫院眼科主任醫生李明武指出，蛾蚋造成眼部感染主要有兩種常見途徑：

飛蟲直接掉落、飛入眼內，蟲體毛刺、病菌直接附著於眼部造成污染。

徒手拍碎、捏碎蛾蚋後，手部沾染大量蟲體體液、致病菌和碎屑，下意識揉眼，會將污染物帶入眼內。

因此，嚴禁用手直接拍打或捏碎眼部周邊的蛾蚋；接觸蛾蚋後嚴禁用污染的手去揉眼或用紙巾乾擦眼球。

蛾蚋入眼急救3步曲

若飛蟲不慎入眼，應謹記以下急救流程：

溫和沖洗：用人工淚液、生理鹽水或抗生素眼藥水緩慢沖洗眼部。應急時，新開的樽裝純淨水、礦泉水或乾淨的凍開水亦可，但絕對不建議使用自來水或井水。 分區處理：若小蟲停留在眼白、眼皮內側等安全區域，洗淨雙手後，用無菌棉花棒輕輕黏出即可；若落在黑眼珠（角膜）上，可嘗試多沖洗一會，切勿觸碰、擦拭或摳挖，以免加重角膜損傷。 及時就醫：若沖洗後仍存在眼痛、眼紅、畏光、視力模糊，或蟲子無法沖出嵌在眼部，必須立即前往眼科求診。

滅蟲達人教3招 去除廁所飛蟲

一名滅蟲達人早前在Threads「克拉拉的居家筆記」發文分享，要徹底消滅浴室裡煩人的蛾蚋，可跟從以下3大方法：

3招去除廁所飛蟲

3招去除廁所飛蟲：

清潔去水管： 徹底清除喉管內壁的污垢，讓牠們無法產卵。可使用去水管專用的「泡沫清潔劑」或稀釋漂白水（需注意避免腐蝕喉管）。清潔時要注意，不能只是用水沖洗，而是要確保清潔劑「接觸到管壁」。

排水口加蓋：直接封住去水位，防止飛蟲從喉管飛出。

睡前加一道防線： 洗完澡後，往排水口噴灑防蟲噴劑，讓管內留下害蟲不喜歡的味道。由於浴室環境較為密閉，建議選用成分天然精油的友善產品，以保障家人健康。

延伸閱讀：初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？坊間實測趕走果蠅 靠呢個「平價神物」