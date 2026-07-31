初級大人必學！挑選奇異果不是越圓越好？首選1種形狀更甜 留意果皮都能秒測新鮮度？

買奇異果以為越圓潤越好，原來大錯特錯！有達人教挑選奇異果的3大方法，其中首選1種形狀的奇異果，甚至留意果皮都能秒測新鮮度。

挑選奇異果首選1種形狀更甜 留意果皮都能秒測新鮮度？

據日媒《Yahoo! JAPAN》報道，擁有超過10年蔬果銷售經驗的日本達人「青髪のテツ」分享，市面上的奇異果品種繁多，除了經典的綠色奇異果外，還有金奇異果、紅心奇異果及彩虹奇異果等。當中，金奇異果因味道極為香甜而深受大眾及小朋友歡迎。想避免買到酸澀難入口的劣果？青髪のテツ教3大零失手挑選奇異果秘訣：

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挑選奇異果方法

1.挑選扁平身甜度比圓形更高

挑選美味奇異果，首要看「形狀」。簡單來說，形狀呈扁平的奇異果，比完美圓形的更鮮甜。這與果實的生長環境有關，生長在靠近樹幹位置的奇異果能吸收更多養分，由於受樹枝擠壓，往往會長成扁平狀。此外，奇異果最甜的部分是中心的白色果肉，扁平身形的奇異果其白色果肉面積較大，因此整體甜度更高。在果欄或超市購買時，不妨首選橫向較寬的果實。

2.測熟度切忌手指大力按

奇異果屬於採摘後會隨時間繼續成熟的水果，剛採收的未熟奇異果偏硬且酸，必須經過一段時間催熟，待果肉變得適度柔軟後，甜味才會完全釋放，這時才是最佳的食用時機。不過，測試軟硬度時有一大訣竅，千萬不要用指尖大力按壓，否則極易令果肉瘀傷變黑甚至腐爛。正確做法是將奇異果輕輕放在手掌心中包覆，感受其整體的彈性，若感覺軟硬適中，即代表可以享用。

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3.看果皮絨毛秒測新鮮度

奇異果的新鮮程度，可透過果皮及絨毛的狀況來一秒判斷：

綠奇異果（有絨毛品種）： 採摘後表面的絨毛會隨時間逐漸脫落。因此，挑選新鮮綠奇異果的關鍵，在於表面是否仍覆蓋著一層濃密的絨毛。

金奇異果（無絨毛品種）： 這類本身沒有絨毛的品種，則需仔細觀察果皮有否起皺。若果皮因水分流失而出現皺紋，或輕捏時感覺內部過度軟爛，代表極可能已經變質腐壞，應盡量避免購買。

資料來源：《Yahoo! JAPAN》

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