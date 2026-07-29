皇家美素力奶粉被揭含鉛 衞生署指303個嬰兒受影響 附鉛對健康的7大影響 BB風險最高？

BB奶粉安全問題近日引起全城關注。澳門當局早前檢出「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」（批次：1W07KPJ）鉛含量超出當地標準，衞生署隨即設立熱線及轉介303名受影響嬰兒予醫管局跟進。涉事品牌荷蘭皇家菲仕蘭強烈要求澳門複檢同一批次，並提交兩間獨立第三方化驗所報告，顯示樣本鉛含量符合港澳標準，對僅以一罐樣本作檢測的安排表示保留。

奶粉含鉛｜澳門驗出一罐樣本超標 香港未見同類情況

食安中心指出，受影響批次產品曾分銷至本地市場，正加強抽檢嬰幼兒配方奶粉。根據食安中心數據，2023年至2026年6月間，已在市面抽驗超過2,000個樣本進行化學及微生物檢測，包括鉛含量，並無發現超標個案。

皇家美素力1號嬰兒配方奶粉

荷蘭皇家菲仕蘭7月27日與澳門相關部門會面，提交由兩間獲ISO 17025認證的獨立第三方化驗所就三個樣本完成的檢測報告，結果顯示鉛含量均符合澳門及香港標準。公司在聲明中強調，對澳門當局僅以一罐樣本作檢測的安排表示保留，並強烈要求就同一批次產品再度抽樣檢測，以進一步釐清事實，避免公眾疑慮。

奶粉含鉛｜衞生署：303個嬰兒轉介醫管局跟進

衞生署已設立電話熱線，解答父母有關嬰兒狀況及轉換奶粉的疑問，並協助轉介有需要個案。截至昨日（28日）下午4時，共接獲398個電話查詢，母嬰健康院亦收到33宗相關查詢，已按個別情況提供建議，並將303名受影響嬰兒轉介至醫管局進一步跟進。

家長應檢查手頭上的「皇家美素力1號」奶粉是否屬批次「1W07KPJ」，如有疑慮可致電衞生署熱線或諮詢母嬰健康院。醫管局兒科專科醫生提醒，若嬰兒出現食慾不振、嘔吐或煩躁等異常，應盡快求醫。轉換奶粉時宜循序漸進，並諮詢兒科醫生或營養師意見。

【同場加映】常吃身體易藏甚麼重金屬？鉛對健康有何影響？

奶粉含鉛｜鉛對嬰幼兒風險最高 或影響智商？

衞生防護中心指出，鉛可透過進食、呼吸或皮膚表面吸收進入人體。若過量接觸及被吸收，可對多個身體器官及功能造成影響，包括：

神經系統發展影響（尤其對兒童） 貧血 高血壓 消化系統病徵 腎功能受損 生育能力受損 不良懷孕結果

6歲以下嬰幼兒比成人更易吸收鉛，加上處於快速生長階段，發育中的器官及組織較易受鉛影響。孕婦及哺乳婦女吸收的鉛亦可間接傳遞給胎兒及幼童。

神經外科醫生謝炳賢曾發文分析，鉛是最常見的神經毒性重金屬之一，會偽裝成鈣離子潛入神經細胞，嚴重破壞神經傳導功能，且對兒童的危害更甚於成人。有研究指出，血液中鉛含量每增加10微克/分升，兒童智商平均下降4至5點，即使微量暴露也會造成注意力不集中、學習困難和行為問題，而這種智力損傷可能是永久性。在成人中，慢性鉛中毒則可能引發周邊神經病變，出現手腳麻痺、肌肉無力，症狀與頸椎壓迫神經時相似。

香港鉛含量上限0.01ppm

消委會指出，慢性鉛中毒可影響神經系統發展，具體影響視乎身體含鉛量，嬰幼兒較易受鉛影響。香港現行最高准許濃度為每公斤0.01毫克（0.01ppm），與食品法典委員會及歐盟法例上限（歐盟為0.020毫克）指標相約。

資料來源：衞生防護中心、消委會、神經外科醫生謝炳賢

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