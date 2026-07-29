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生薑禁忌丨食太多恐致胃痛火燒心！營養師拆解3大副作用 生吃熟食功效大不同

食用安全
更新時間：17:01 2026-07-29 HKT
發佈時間：17:01 2026-07-29 HKT

生薑是日常家庭必備配料，因刺激性較強，進食過量極易過度刺激腸胃，從而引發腹痛腹瀉、胃痛及「火燒心」（胃灼熱）等症狀。註冊營養師中村真実提醒生薑作為佐料每日宜適量食用，切勿過度攝取。

生薑每日攝取量公開 過量食用易刺激胃黏膜

生薑於日常飲食中沒有明確的攝取上限，但由於其刺激性強，若作為佐料使用，營養師建議每天應以 5 至 10 克為限。若切成薑片，每天大約 5 至 7 片；若使用薑蓉，大約為 1 茶匙；若是薑粉則大約為 1 至 2 克。市民於日常烹調或進食時，務必注意切勿過量食用。

薑辣素、薑烯酚具備獨特保健功效

營養成分方面，每 100 克可食用部分的生薑含有 2.1 克膳食纖維，其中 9 成屬於「非水溶性膳食纖維」，能增加糞便體積並促進腸道蠕動；鉀含量則有 270 毫克，有助維持體內水分平衡。

此外，生薑含有豐富的辛辣成分「薑辣素」（Gingerol），特別集中於表皮附近，能擴張末梢血管並促進血液循環至手腳末端。生薑亦含有抗菌成分，因此常被用作壽司甜薑或三文魚等刺身的配料；但單靠生薑並不完全能預防食物中毒，妥善的食品衛生管理依然不可或缺。當薑辣素經過乾燥或加熱後，會轉化為「薑烯酚」（Shogaol），能刺激腸胃、活躍內臟機能並從身體深處產生熱能。

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過量食用後應及時補充溫水稀釋 避開高脂及酸性食物

若不慎進食過量生薑引致不適，可採取以下幾種紓緩方法：

  • 多補充水分：飲用溫水或室溫水，能稀釋胃部生薑辛辣成分的濃度，減少對胃部的刺激。應避免飲用冰水，以免進一步刺激腸胃而加劇腹痛或腹瀉。牛奶或豆奶雖可暫時舒緩胃酸刺激，但高脂乳製品或酸性乳酪可能加劇胃灼熱，出現症狀時切勿勉強飲用。

  • 讓腸胃休息：當胃部感到不適時，下一餐切勿勉強進食。感到飢餓時，可慢慢進食粥、烏冬、蘋果蓉或暖湯等溫和食物，並應嚴格避免油膩、酸味重及含咖啡因的食物。若症狀持續或嚴重，應盡快諮詢醫生意見。

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暖身宜選擇加熱生薑 生吃薑蓉防中暑

想發揮生薑的最大營養價值，可根據個人需求選擇烹調方式。生薑經過加熱或乾燥後，部分薑辣素會轉化為與溫熱感相關的「薑烯酚」，特別適合容易怕冷的人士於滾湯或炒菜等熱食中加入。

相反，在夏季當造的子薑含有豐富的薑辣素，能擴張末梢血管幫助散熱，預防夏日中暑與疲勞，同時具備強效殺菌和促進胃液分泌的作用。若想去除肉類或三文魚等魚類的腥味，或是作為開胃配料，直接生吃薑蓉或薑絲是最為有效的方法。

冷藏存放於蔬菜格可保鮮10天 切碎分裝冷凍保存一個月

在保存方法方面，若採取冷藏保存，應徹底抹乾生薑表面的水分，用廚房紙包裹後放入保鮮袋，存放在雪櫃的蔬菜格內，能維持約 10 天的水分與新鮮度。

若採取冷凍保存，可預先將生薑切片、切絲或磨成薑蓉，用保鮮紙分成小份，或平鋪放入冰格專用的保鮮袋中冷凍，保存期可長達約 1 個月。使用時無需解凍，直接加入炒菜或湯品中即可，非常方便。

資料來源：註冊營養師中村真実

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