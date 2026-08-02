藍莓越大粒越甜？專家教用凍水揀最甜藍莓 這樣做保鮮期長達12個月！

買藍莓最怕買到超酸果，甚至以為藍莓越大粒越甜，但有專家指，只需一碗凍水，就能測出真實甜度，更加碼公開一招神奇保存法，讓藍莓保鮮期大幅延長至12個月，從此告別發霉變壞。

專家教用凍水揀最甜藍莓

藍莓是營養最豐富的水果之一，不過，到底如何判斷藍莓是否成熟？怎樣才能避免買到超酸的藍莓？據《Daily Meal》報道，大家首先要摒棄「越大粒越好」的迷思。雖然坊間常說挑選藍莓時，顏色越深、果皮越飽滿就越甜，但園藝專家Chris Enroth指出，其實有一個更簡單零失手的方法來分辨甜度：

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專家教用凍水揀最甜藍莓

Chris Enroth建議，只需將買回來的藍莓放入一碗凍水中，便能立即分辨出其成熟度與甜度：

沉入水底（成熟鮮甜）：成熟的藍莓含糖量較高，由於密度較大，會自然沉入水中。這些沉底的藍莓味道最好，可以立即食用。

浮在水面（尚未成熟/偏酸）：帶有酸澀味或尚未完全成熟的藍莓，因含糖量較低、密度較小，會漂浮在水面上。

經過凍水測試後，沉底與浮面的藍莓會明顯分開。不過，漂浮在水面上的藍莓千萬不要丟掉，只要正確處理，它們之後依然大派用場。

藍莓這樣做保鮮期長達12個月

沉入水底的鮮甜藍莓，除了可以直接享用外，亦可裝入密實袋中放進冰格急凍保存。據農業資訊網站Jooever介紹，若將急凍藍莓儲存在攝氏零下18度或更低的溫度下，其美味和營養可保持長達8至12個月。即使超過這個期限，進食雖然不會引致生病，但品質及口感會明顯下降。若發現急凍藍莓變色、出現嚴重凍傷或聞到酸臭味，就極可能已經變質，應立即丟棄。

至於在水測中浮面的藍莓，代表它們尚未完全成熟。只需將其放入雪櫃保鮮格冷藏數週，它們自然會慢慢熟透變甜。行政主廚Raymond Ortiz特別警告，藍莓絕對不宜放在室溫下保存，否則幾天內便會腐爛變壞。此外，在放入雪櫃儲存前，切忌用水清洗藍莓，因為表面殘留的水分極容易導致果實發霉。最理想的做法，是將未洗的藍莓放入密封食物盒中，並在盒內鋪上一層乾燥的廚房紙巾，以延長保鮮期。

資料來源：《Daily Meal》

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