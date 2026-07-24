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北上睇醫生︱AlipayHK推預約掛號服務 附3步驟教學 包括睇牙、驗眼、產科

食用安全
更新時間：15:30 2026-07-24 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-24 HKT

近年除了北上消費購物外，越來越多香港市民會選擇前往深圳等大灣區城市就醫。然而，若未事先預約，現場排隊輪候往往耗費大量時間。為了優化就醫體驗，AlipayHK 近日宣佈於 App 內直接提供內地醫院醫療服務預約功能，首階段已涵蓋逾百間內地醫療機構。市民欲了解如何在應用程式內完成掛號，可參閱下文簡單3個步驟詳細教學。

AlipayHK平台推出跨境掛號服務 簡化流程節省現場輪候時間

前往醫院診治時，若未事先預約掛號，市民通常需要於現場耐心等候。對於特意北上求醫的港人而言，長時間的排隊輪候極為不便。AlipayHK 日前正式宣佈，推出全港電子支付平台首個「北上醫療掛號預約服務」，旨在全面簡化港人跨境就醫的繁瑣程序。

市民如今只需透過該 Super App，即可隨時隨地查閱內地醫療機構的詳細資料並直接完成掛號。部分合作醫院更特別支援以香港手機號碼或回鄉證進行網上預約，極大地方便了未有內地電話號碼的香港居民。

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服務首階段覆蓋過百間醫療機構

目前該項預約服務的首階段已涵蓋超過 100 間內地醫療機構，網絡遍布深圳、廣州、佛山及東莞等港人北上熱門城市。合作單位包括各類大型醫院及診所，未來更計劃將服務擴展至超過 300 間醫療機構。

值得注意的是，預約名單中亦涵蓋了香港長者醫療券適用的深圳指定牙科醫療機構。合資格的香港長者不僅可以使用醫療券接受牙科服務，更可提前於 App 內完成掛號，無須抵達現場後才開始排隊，顯著節省寶貴時間。

步驟一：進入「北上消費」點選「醫療服務」 

市民開啟 AlipayHK 應用程式後，先於主頁面點選「北上消費」專區，隨後選擇「醫療服務」選項。進入專頁後，直接點擊「醫院掛號」即可開始預約流程。

步驟二：挑選目標醫院與診治科室 支援篩選就醫地點

用戶可於清單中選擇擬前往的內地醫療機構，亦可按醫院等級、地理距離進行篩選或直接搜尋目標醫院名稱。挑選目標醫院後，再依序揀選擬診治的專科科室及指定醫生。

步驟三：選擇診症時間並填寫個人資料 完成後將即時發送提醒

選擇合適的就診日期與時間時段後，填寫姓名、香港手機號碼或回鄉證等個人資料以確認預約。完成掛號後，應用程式首頁將即時推送就診提醒訊息，確保市民不會錯過已預約的診症時段。另外，現時AlipayHK亦推出10元暑期醫療券，領券後購買指定醫療商品或服務滿80元或以上即可使用。

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