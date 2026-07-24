熱帶氣旋紅霞︱落雨天晾衫唔乾有霉味？家事達人教4大除臭、速乾指南 用弓型曬法事半功倍！

天文台周五（24日）凌晨3時30分發出特別天氣提示，指熱帶氣旋紅霞會在今日（24日）稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，紅霞會在週末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強。落雨天大家晾衣物時有沒有發現衣物經常都晾不乾？衫褲衣物經常有一股霉味？專家教4大衣物除臭、速乾方法，即刻睇睇！

家事達人親授4大除臭速乾秘訣

1.洗衣機容量切忌過度填滿

要預防衣物滋生細菌，首要步驟是嚴格控制洗衣量。每次洗衣量不應超過洗衣槽容量的七成，確保每件衣物均有足夠空間被充分翻滾與徹底洗淨。此外，市民應避免使用過量的洗衣液或衣物柔順劑；因為洗滌劑並非份量越多越乾淨，若過量使用而未能完全沖洗乾淨，殘留的洗滌劑反而會成為莫拉氏菌的營養來源。因此，務必遵循產品包裝上的建議用量。即使使用標榜「一次過水」的洗衣液，在潮濕季節亦建議選擇「二次過水」程序，利用充足的水流帶走污垢與殘留細菌。

對於未清洗但已沾濕的衣物（如使用過的濕毛巾或運動後大量出汗的衣物），切勿直接堆疊於洗衣籃內。在開機清洗前，應先將其攤開掛於通風位置，避免細菌在等待清洗期間大量繁殖。

2.衣物之間需保持適當間距

在晾掛衣物時，件與件之間至少應保留一個拳頭的寬度，切忌密密麻麻地排在一起。專家建議採用「拱形排列」挂法，將較短、較薄的衣物掛於中間，較長、較厚的衣物則掛於兩側，形成一道有利空氣流動的拱門。同時應解開所有鈕扣及拉鏈，並將口袋翻出來以增加與空氣接觸的面積。當薄身衣物率先乾透後，可先收走以騰出更多空間讓厚衣物通風。

不同類型的衣物亦有其專屬的晾掛技巧：

大浴巾 ：建議使用兩個衣架將其撐開成 M 字形懸掛。

連帽衛衣 ：可使用專用衣架或夾子將帽子撐開，避免布料重疊。

牛仔褲：宜使用夾子將褲管撐成圓筒狀，以增加內部空氣流通。

3.善用家用電器提升除濕效率

適當運用家電能大幅提升室內乾衣效率。市民可將電風扇或空氣循環扇放置於晾曬衣物的正下方，由下往上吹送風力，能最高效地帶走衣物上的濕氣。

此外，抽濕機堪稱室內晾衫的必備工具；在使用時務必關緊門窗，方能在密閉空間內發揮最佳的除濕效果。若家中洗衣機設有乾衣功能，亦不妨直接用於處理毛巾或內衣等厚重或貼身衣物，從根本上杜絕細菌滋生的條件。

4.高溫浸泡能徹底殺滅莫拉氏菌

若衣物已經產生難聞噏味，依然有拯救方法。由於莫拉氏菌不耐高溫，對於棉質毛巾等耐熱材質，可在清洗前使用 60°C 以上的熱水浸泡 10 至 20 分鐘，即可達到顯著的殺菌效果。

至於絲綢或羊毛等不耐熱材質，則可在 40 至 50°C 的溫水中加入含氧漂白劑（彩漂），浸泡約 30 分鐘後再按日常程序清洗。若發現衣物在晾曬後仍處於半乾狀態且帶有異味，終極方法是在衣物半乾時直接使用蒸汽燙斗的高溫將其燙乾，同樣能有效消毒並去除異味。

家事達人親授4大除臭速乾秘訣

晾衫方法大對決！

1.弓型曬法 創造上升氣流

首先了解一下「紅色：弓型曬法」的科學原理。這種曬法是將長外衣、長褲等長款衣物掛在衣架兩側，而短袖衫、短褲等短款衣物則集中在中間排列。

之所以能大幅縮短整體乾燥時間，核心原因在於它能在衣物下方創造高效的「上升氣流」。當中間懸掛短衣物時，衣物下方會留出一個較大的空曠空間。周圍的空氣進入這個相對空曠的區域後，由於上方空間較大，會形成一個順暢的空氣通道。隨著空氣在中間聚集並向上流動，會產生微弱的上升氣流（煙囪效應），這種持續流動的空氣能迅速帶走衣物表面的水氣。

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2.均等曬法 導致乾燥不均

對比之下，藍色：均等曬法，缺點就非常明顯。

這種依長度由長到短、像樓梯般漸進排列的曬法，會導致氣流只能從單一方向通過。當風吹過去時，很容易在長衣物的那一側形成空氣滯留，水分無法順暢揮發，最終導致整批衣服乾燥不均勻，常常出現一邊已經乾透、另一邊卻依然濕漉漉的情況。

坊間還有很多常見的晾衫習慣。今天就來拆解其他曬法的缺點，看看為甚麼它們會拖慢衣服變乾的速度。(魚漿夫婦@FaceBook﻿)

3.V字曬法 阻擋風道囤積水氣

至於許多人順手就會使用的綠色：V 字曬法（即長衣物掛在中間，短衣物掛在兩側），則是家事專家眼中的「中伏位」。

這種排列會讓中間的長衣物把下方的空間完全阻擋。當周圍的空氣進入衣架下方後，會卡在中央被長衣物攔截，無法向上流動。空氣一旦失去對流，水氣就極容易在衣服之間囤積，反而延長了晾衫的時間。

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4.凸凹曬法 削弱風速形成亂流

最後一種是黃色：凸凹曬法，也就是長短衣物交錯混雜懸掛、完全沒有規律的曬法。

這種凌亂的排列方式，會導致氣流在通過衣物之間的縫隙時，不斷撞擊到突出來的長衣物。如此一來，風速會被嚴重削弱，並在衣物表面形成無數個小渦流。因為無法形成有效的單向風道，水分被帶走的速度自然就會大打折扣。

掌握了這4種曬法的利弊，下次晾衫時記得跟隨「紅色：弓型曬法」的黃金法則，把短衫留中間，就能利用天然風道幫衣服快速吹乾了！

資料來源： 魚漿夫婦@Facebook

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