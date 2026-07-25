初級大人必學！水蜜桃放雪櫃保存大錯特錯？即學正確保存法 亂按檢查成熟度超易爛！

近日有不少本地網民大吐苦水，指買水蜜桃回家擺放數天後，切開準備食用時竟發現果肉已經全爛。到底水蜜桃應該怎樣保存？買回家後直接放進雪櫃是否大錯特錯？

水蜜桃正確保存法 亂按檢查成熟度超易爛！

據日媒《grapee》報道，不少人習慣將超市買回來的水蜜桃直接放進雪櫃，但原來這個習慣隨時令你錯過水蜜桃的最佳風味。來自日本愛知縣的全國知名水果三文治店「Da Cafe」，其蔬果商教大家水蜜桃的正確保存秘訣，助避開常見誤區：

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水蜜桃正確保存法

1.買回家切忌即入雪櫃

儲存水蜜桃最常見的致命錯誤，就是買回來後立即放入雪櫃。若水蜜桃摸上手仍然偏硬，放在室溫下催熟會令味道更佳。擺放位置的基本原則是避開陽光直射或高溫環境；同時亦不建議放在冷氣直吹的地方，以免空氣乾燥抽乾果實水分。最理想的環境是涼爽且通風的陰涼處。一般而言，催熟約需2至4天，但判斷熟度不應單靠日數，而是要留意其香氣和柔軟度。

2.入雪櫃黃金時機

何時才是放入雪櫃的最佳時機？當明顯聞到水蜜桃散發出甜香，且輕觸時感覺稍微變軟，就代表已經熟透，此時便應將其轉移到雪櫃冷藏。由於水蜜桃不易保存，建議放入雪櫃後1至2天內盡快食用；即使不打算立即進食，熟透後亦必須冷藏以防變壞。為延長保鮮期，放入雪櫃前有一大秘訣：先用廚房紙或報紙將水蜜桃包裹好，防止水分流失，然後套上膠袋，最後放進雪櫃的蔬果保鮮格。 這樣能避免果肉直接接觸冷空氣，有效保持鮮度。

3.食用前必做1步 帶出極致鮮甜

水蜜桃若冷藏時間過長，其香氣和甜度都會大打折扣。建議最理想的做法是在食用前才將水蜜桃放入雪櫃冷藏1至2小時。若水蜜桃已經長時間冷藏，建議在進食前10至20分鐘先從雪櫃取出，讓其稍微回復至室溫，這樣更能品嚐到水蜜桃天然的香氣與甜味。

4.亂按檢查超易爛

很多人喜歡用手指反覆按壓來檢查果實是否熟透，這其實是大忌。水蜜桃極度嬌貴脆弱，一旦用力按壓，果肉組織就會受損並開始腐爛變黑。因此，檢查硬度時務必輕力觸碰，切勿用力擠壓。

資料來源：《grapee》

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