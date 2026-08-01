初級大人必學！特選級牛胸肉未必最好？專家教5招挑選秘訣 買前必做1個動作秒測肉質

買牛胸肉最怕又貴又韌，煮出來乾柴難咬！有專家教5招挑選牛胸肉秘訣，其中買前只需做1個簡單動作，免拆包裝也能秒測肉質。

專家教5招挑選牛胸肉秘訣 買前必做1個動作秒測肉質

據《Mashed》報道，對於入廚新手或燒烤愛好者而言，牛胸肉體積大、肉質較韌且價格不菲，往往令人無從入手。烹飪專家 Chris DeLisle 指出，揀選牛胸肉並非單看品牌般簡單，即使是同一品牌、同一等級的牛肉，其油花分佈、形狀及整體肉質的差異，都會令烹調出來的口感大相逕庭。在購買前，不妨嘗試以下5大挑選步驟：

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挑選牛胸肉5大秘訣

1.仔細檢查包裝

首先，應避開任何包裝破損的肉塊。其次，可留意美國農業部（USDA）的牛肉評級，主要按大理石油花（肌內脂肪）分佈分為：極佳級（Prime）、特選級（Choice）及精選級（Select）。

若預算許可，極佳級牛肉絕對是首選；若考慮性價比，花點時間挑選一塊油花豐富的特選級牛肉亦是不錯的選擇。但他極不推薦最低級的精選級，因為其容錯率極低，長時間烹煮亦容易變柴。此外，必須留意包裝內殘留的「血水」。少量血水屬正常現象，但若血水過多，則代表處理不當或存放時間過長，會嚴重影響最終成品的口感與多汁程度。

2.仔細考慮尺寸

別被「越大越好」的迷思誤導，挑選尺寸時應考慮用餐人數及煮食爐具的容量。若勉強將巨大的肉塊塞入狹小的空間，會導致受熱不均；加上過大的肉塊通常需要額外切除多餘脂肪，變相浪費金錢。整塊牛胸肉通常重量約為12到14磅，每人應準備約0.5到1磅的生牛胸肉，因為牛胸肉重量在烹煮過程會縮水約50%，一般而言整塊牛胸肉足夠供至少12人食用，可以根據不同場合需求調整份量。

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3.挑選形狀及厚度均勻的肉塊

牛胸肉通常需要長時間慢煮，因此形狀與大小同樣重要，整塊牛胸肉分為尖肌（point）與平肌（flat），較瘦的平肌通常呈長方形，而較肥的尖肌形狀通常不規則。建議選擇厚度相對均勻的牛胸肉，若平肌極度單薄，往往會在較厚的尖肌煮熟前，就已經被煮至乾柴。厚度均勻的牛胸肉受熱會更平均，對家庭廚師來說更容易掌握火候。

4.觀察油花分佈

由於牛胸肉按重量計價，應避免挑選表層肥膏過厚的肉塊，否則切除後只會浪費金錢。挑選的真正秘訣在於內部油花，應盡量選擇脂肪均勻分佈在肉纖維中的部位。處理牛胸肉時亦要留意，若表面的脂肪呈硬化、蠟狀或泛黃，這通常代表牛隻的年齡較大；相反，較年輕的牛隻通常牛胸肉口感更嫩。

5.買前必做「柔韌度」測試

Chris DeLisle分享了一個免拆包裝也能判斷肉質的秘訣，憑手感測試肉的柔韌性。購買時，可嘗試從肉塊的一端拿起，觀察它能否自然彎曲。建議挑選從一端拿起時能自然彎曲、有彈性的牛胸肉，如果肉塊摸起來硬得像木板，通常代表肌肉組織較緊實，即使經過長時間烹調也未必能充分軟化。

資料來源：《Mashed》

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