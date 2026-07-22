莓果品牌Driscoll's士多啤梨爆農藥風波 遭控含1類致癌物 附揀選攻略關鍵3招

市民在日常揀水果時，往往追求鮮甜多汁且品質優良的出品，然而市面上的人氣品牌亦可能隱藏食安危機。美國極具知名度的水果品牌怡顆莓（Driscoll's），向來以推出高品質士多啤梨、藍莓等漿果類水果而深受大眾歡迎。該品牌近日卻陷入產品疑似殘留過量農藥的風波。據外媒報導，美國多個州的消費者已正式提起集體訴訟，指控怡顆莓出品的士多啤梨含有多達 12 種農藥殘留，當中更有 8 種被指與「永久性化學物質」（PFAS）相關。其中，全氟辛酸（PFOA）更已被國際權威機構列為「1類致癌物」。若市民想要安心吃到鮮甜多汁的士多啤梨，在選購與清洗時便必須掌握關鍵的3大招數！

內地民眾高度關注品牌聲明

有關訴訟的消息傳入內地後，隨即引發廣大消費者的強烈關注與憂慮。面對公眾疑慮，怡顆莓昨日（21日）透過官方微博發布正式聲明，澄清相關訴訟中的指控完全缺乏事實與法律依據，並強調於中國市場發售的怡顆莓產品，與是次美國訴訟所涉的事實、主體及法律爭議絕無任何關聯。

該品牌近日卻陷入產品疑似殘留過量農藥的風波。據外媒報導，美國多個州的消費者已正式提起集體訴訟。官網圖片

怡顆莓指訴訟無據 國內銷售產自雲南合規

怡顆莓在聲明中明確指出，公司認為相關集體訴訟中的各項指控均缺乏事實及法律依據，將會積極透過法律程序維護公司的合法權益與企業聲譽。怡顆莓官方客服回應稱，事件源頭在美國市場，與中國市場是兩條完全不同的供應鏈。客服表示，怡顆莓在國內銷售的莓果產自雲南基地，公司擁有國家認證的CMA檢測實驗室，出具的報告具有法律效力。客服還出示6月15日到樣的怡顆莓草莓產品檢測報告，顯示送檢產品全部符合國家標準GB 2762-2022，361項農殘均未檢出。

增加抽樣檢測結果符合標準

此外，怡顆莓特別針對亞洲及中國市場表示，在現有嚴格的產品質量監控體系基礎上，公司已針對被誤讀的怡顆莓產品增加了抽樣與檢測頻次。根據目前的最新檢測結果顯示，所有產品均完全符合國家食品安全標準，市民毋須過份恐慌。

>> 挑選士多啤梨3大招

一、光澤

相較於顏色，士多啤梨的光澤更為重要。士多啤梨之所以呈現紅色是因為內含花青素，但跟甜度無關，想判斷的它的熟度可以看光澤。

二、士多啤梨端部

雖然水滴型、端部尖細的士多啤梨看起來十分可愛，但其實端部越扁平和大，甜度反而會愈高。此外，士多啤梨還有一個特性，就是愈接近端部，糖分愈高，它的尖端位置和花萼部分，含糖量可能相差2-3度。

三、士多啤梨表皮種籽

隨着士多啤梨越趨成熟，果實會愈發膨脹，種籽之間的距離也會變寬，甚至被逼出脫落。雖然種籽掉落的士多啤梨賣相可能比較遜色，但咬下去其實更加鮮甜。