初級大人必學！每次洗衣服加柔順劑一定香？即睇4大使用陷阱 運動服/內衣恐越洗越臭！

每次洗衣服都習慣加柔順劑，以為一定又香又滑？有品牌指出，柔順劑有4大使用陷阱，其中運動服、內衣一旦加錯，不但會破壞衣物排汗吸水功能，更會令細菌及化學物殘留，隨時越洗越臭。

柔順劑4大使用陷阱 運動服/內衣恐越洗越臭！

據日媒《grapee》報道，不少人習慣每次洗衣服都會倒入柔順劑，貪其洗完又香又軟。日本洗滌用品品牌「Spica Corporation」指出，柔順劑雖然能令衣物變得柔軟、減少靜電及散發宜人香味，但其實並非每次洗衫都必須使用。該品牌盤點出日常洗衣服使用柔順劑的4大陷阱：

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柔順劑 4 大使用陷阱

1.運動服及功能性衣物忌亂加

使用柔順劑時，必須特別留意衣物的材質。內衣、運動服，以及標榜「吸水速乾」或具有「防水透氣」功能的衣物，應盡量避免使用。因為柔順劑的作用原理，是將順滑的化學成分附着在纖維表面，這層薄膜會嚴重破壞布料原有的吸水性、快乾度及防水透氣功能。建議洗衣服前，最好先查看衣物上的洗衣標籤。

2.根據毛巾的狀況使用柔順劑

很多人為了令毛巾保持柔軟而猛加柔順劑，但這反而會大大降低毛巾的吸水力。當柔順劑成分殘留在纖維表面，不僅會令吸水力下降、晾乾速度變慢，更可能把毛巾的絨毛壓扁，令毛巾失去原本的蓬鬆感。建議應根據毛巾的狀況酌情使用：若感覺毛巾變硬，只須加入極少量即可；若注重吸水功能，則盡量避免使用。

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3.注意不要添加過量或使用濃烈香料的柔順劑

加多點柔順劑並不代表效果更好，倒入超過建議份量的柔順劑，反而會令衣物難以晾乾。更嚴重的是，過量使用會在洗衣機滾筒及柔順劑格內留下大量殘留物。這些殘留化學物一旦與洗衣液殘留、人體皮脂及水分混合，便會變成黏液，瘋狂滋生霉菌並引發強烈異味。若發現洗完的衫有異味或黏膩感，除了要減少柔順劑份量，亦必須定期清洗洗衣機滾筒。

4.殘留成分易誘發皮膚敏感

柔順劑的香味雖然討好，但過度濃烈的香精可能會令周遭的人感到不適。品牌方表示，經常收到患有皮膚乾燥、異位性皮膚炎或化學物質過敏人士的求助，指出殘留的香料和化學成分會刺激皮膚。因此，皮膚敏感人士在清洗貼身衣物及毛巾時，務必嚴格控制柔順劑的用量，並確保徹底過水沖洗乾淨。若皮膚出現痕癢或身體不適，必須立即停用。

資料來源：《grapee》

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