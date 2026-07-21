西瓜係痛風救星定健康陷阱？專家教「降尿酸食法」 注意「4類人」不宜食用！

當痛風急性發作時，患者往往連走一步都像踩在刀尖上一樣痛苦不堪，平日飲食更是步步為營。踏入炎夏，消暑必備的西瓜原來是痛風患者的飲食好幫手。以下就為大家介紹西瓜的正確吃法和禁忌。

醫生：西瓜有助降尿酸治痛風

北京協和醫院臨床營養科副主任陳偉指出，西瓜基本上不含普林（Purine/嘌呤），而且擁有極佳的利尿作用，能有效促進尿酸排出體外。此外，西瓜還有助降低血脂、軟化血管並保護心血管健康，因此非常適合處於痛風急性期、或是同時患有高血壓的痛風患者食用。

陳醫師補充，鮮嫩的西瓜皮同樣具有利尿功效，還能起到潤澤皮膚的作用，建議每天食用量控制在大約 200 克即可。但市民必須注意，切忌一次過進食過量西瓜，因為西瓜含有大量水分，一次性大量吃下會沖淡胃液，進而引致消化不良，甚至導致腸胃道抵抗力下降。

【同場加映】夏天消暑不只吃西瓜/冬瓜！中醫推介3大平價清熱食材 附簡易食譜/進食貼士

4類人要留神！食多隨時出事

雖然西瓜好處甚多，但陳醫師提醒有4類族群必須嚴格控制攝取量。首先，心力衰竭（心衰竭）或腎功能不佳的患者應儘量少食，以減輕心臟和腎臟的排水負擔。其次，血糖較高或患有糖尿病的人士亦不宜多食，以免影響血糖控制。第三，脾胃虛寒的人士，以及處於感冒初期——無論是風寒感冒還是風熱感冒的患者，同樣不宜多吃西瓜。最後，已經切開並放置過久的西瓜切勿食用，以免西瓜變質滋生過量病菌，引致食物中毒。

西瓜皮民間妙用偏方

除了直接食用瓜肉，西瓜皮在輔助治療方面亦有妙用。例如取用 100 克新鮮西瓜皮煲水飲用，有助輔助改善由心臟或腎臟問題引致的水腫情況。另外，將經過日曬夜露處理的西瓜皮研磨成粉末，加入少許冰片粉混合後塗抹於患處，亦能作為紓緩風火牙痛的輔助偏方。

醫生：西瓜有助降尿酸治痛風

飲食搭配宜忌守則 切勿將西瓜與羊肉同食

在食材搭配方面，西瓜亦有其相生相剋的原則。

【神仙組合】西瓜 + 綠茶 ：對高血壓同心腦血管健康好有幫助。

【清心組合】西瓜 + 薄荷 ：即時清新口氣，仲可以幫你減壓、掃走壞情緒。

【清熱組合】西瓜 + 紫蘇 ：清熱解毒一絕！

【通便組合】西瓜皮 + 冰糖 ：有助涼血同促進排便。

【千萬別試】西瓜 + 羊肉：一熱一寒極度相剋，一齊食落肚極容易搞到肚脹、肚瀉，記得要避開啊！

資料來源：健康2.0

延伸閱讀：女子吃隔夜西瓜 休克入ICU險死 醫生揭5大致命行為 放雪櫃後必做1事？