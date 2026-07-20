Zara闊腳褲化身「奪命褲」？美加多人跌倒骨折惹關注 傷者怒斥：條褲差啲殺死我 ｜附3招自測跌倒風險 

一條時尚闊腳褲，分分鐘成為意外的元兇！Zara一款售價約360港元的「飄逸長褲」憑藉寬鬆版型備受熱捧，卻因過長褲管屢次導致美加等地的用家跌倒、膝蓋骨折、手腕骨裂、臉部重創。事件爆發後，此褲更被稱為「奪命長褲」。本地專家指，大家日常生活中可以自測跌倒風險，評估自身平衡力，遠離意外。

美加奪命長褲風波 多名消費者跌倒骨折

近日外國社交媒體平台湧現大量投訴影片，有不少消費者穿上Zara闊腳褲（Flowy Wide Leg Pants）後因褲管過長纏繞腳步而絆倒，使用#ZaraDeathTrousers（Zara奪命褲）、#DangerousTrousers（危險褲子）和#DeadlyZaraPants（致命Zara褲）等標籤的影片已有幾千條。

有多倫多居民Ellin Costa更形容「條褲差啲殺死我（Those pants almost killed me）」——她摔倒後手腕骨折、太陽穴嚴重割傷，需打石膏6周。美國TikTok用戶Holly Gilmer展示自己一拐一拐走入醫院、最終坐輪椅的畫面，留言寫道：「Zara這條褲應該附上警告標語，因為我的膝蓋骨折了。

外媒報道，此褲款屬超寬、拖地設計，行走時褲管容易纏腳，增加跌倒風險。在美國，單次急症平均費用高達1,500至3,000美元（約1.2萬至2.3萬港元），遠超褲價本身。有時裝專家建議，購買過長褲款應預算改短費用，免因小失大。

【同場加映】長者跌倒易骨折可致命 專家教3招自測風險 多做5大動作防跌

本地專家揭3招自測跌倒風險

香港都會大學護理及健康學院高級講師簡建顥曾在《星島頭條》撰文分析，長者及行動力較弱人士屬跌倒高危族群，市民可透過以下簡單測試初步評估自身平衡力（測試時請靠近穩固椅背或牆壁，確保安全）：

坐企測試：雙手交叉放胸前，重複站立及坐下5次。一般長者應在12至15秒內完成。 前後腳站立測試：雙手叉腰，雙腳前後成直線，維持平衡10秒或以上。 單腳站立測試：雙手叉腰，單腳離地，維持平衡10秒或以上。

日常生活防跌 強化平衡力

簡建顥提醒，只要留意日常細節，即可大幅降低跌倒風險：

步行時 ：避免一心二用，上落樓梯及扶手電梯時緊握扶手。

：避免一心二用，上落樓梯及扶手電梯時緊握扶手。 路面情況 ：濕滑或光滑地磚需減速，必要時使用拐杖。

：濕滑或光滑地磚需減速，必要時使用拐杖。 購物 ：用孭袋騰出雙手，以便隨時應變。

：用孭袋騰出雙手，以便隨時應變。 衣履 ： 避免衣物過長或過鬆 ，穿着大小合適、防滑平底鞋。

： ，穿着大小合適、防滑平底鞋。 家居環境 ：保持明亮整潔，移除雜物，浴室鋪防滑墊及安裝扶手。

：保持明亮整潔，移除雜物，浴室鋪防滑墊及安裝扶手。 起床注意 ：醒後先在床邊稍坐30秒，深呼吸適應後再慢慢站立。

：醒後先在床邊稍坐30秒，深呼吸適應後再慢慢站立。 定期檢查視力：佩戴合適度數眼鏡，避免飲酒。

5個家居動作打造「不倒翁」

簡建顥建議，每天進行10至15分鐘針對性運動，有效提升腿部肌力及平衡力。以下5個動作簡單易學，適合在家練習（慢性病患者請先諮詢醫生）：

腳尖站立：雙腳分開，慢慢踮起腳尖維持5秒，重複8至10次。 半蹲無影凳：雙腳與肩同寬，慢慢蹲至半蹲（膝不超過腳尖），維持5秒，重複8至10次。 坐立則安：坐在椅上，慢慢站起再坐下，重複8至10次。 前後腳直線站立：雙腳前後緊貼成直線，平衡10至30秒，重複3至5次。 單腳站立：單腳離地平衡10至30秒，換腳重複3至5次。

簡建顥呼籲：「日常時刻提高警覺，提早做足預防措施，加上持之以恆的運動訓練，便可做個『不倒翁』，大大減低跌倒風險。」選購衣物時，不妨將改褲費用納入預算，讓時尚與安全並存。

資料來源：CBC

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