台灣爆毒油風波！醫生教用3款油防致癌陷阱 即睇橄欖油/牛油果油/苦茶油用途與烹調方法

台灣近日爆發食安風波，大豆沙律油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，逾千噸毒油流入市面，引起大眾對食用油安全的高度關注。有醫生分享身日常會食用的3款食油與烹調方法，助大家在廚房避開致癌風險。

苯駢芘是甚麼？高溫烹調下的產物

婦產科醫生邱筱宸在個人專頁撰文拆解，一級致癌物苯駢芘（Benzo[a]pyrene）主要產生於油脂或食物在高溫下，如燒烤、煙燻、油炸過度、煎至焦黑的過程。當食油加熱超過發煙點（即開始冒煙、變質的溫度），油的結構便會分解，釋出有害物質，包括苯駢芘。因此，邱筱宸醫生指出，控制烹調溫度是關鍵。

醫生大推：橄欖油、苦茶油、牛油果油

邱筱宸醫生推薦3款優質植物油，並按用途區分：

醫生大推3種油

特級初榨橄欖油

富含單元不飽和脂肪酸，有益心血管，並含多酚與維他命E。但這些抗氧化物質不耐高溫，適合涼拌或起鍋前淋一圈，保留完整營養。

苦茶油

Omega-9含量甚至高於橄欖油，發煙點不低，但邱醫生仍建議起鍋前才加入，以保留其清香與營養。

牛油果油

發煙點高達260°C，是植物油中極耐高溫的選擇，同樣富含Omega-9和葉黃素。適合大火快炒或煎煮，穩定性高，不易變質。

用水減低油脂煙點

邱醫生強調，水是控制溫度的最佳幫手。她日常炒青菜時，先用少量水將菜炒熟，起鍋前才淋上油。只要鍋內還有水，溫度便壓在100°C以下，遠低於大部分油脂的煙點，大幅減少油煙和致癌物生成。這樣既能鎖住油的營養，又能保持廚房清爽。

3大用油法則

蔬菜先水炒、後淋油：低溫烹調保留營養，減少油煙。 大火快炒選牛油果油：根據烹調方式選用合適油品，避免高溫破壞好油；切勿重複使用回鍋油。 好油避光避熱：開封後置於陰涼處，遠離爐火，鎖緊瓶蓋，防止氧化變質。

只要掌握「選對油、控溫煮、避高溫」的原則，便能將風險降到最低。

資料來源：婦產科醫生邱筱宸

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