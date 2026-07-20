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上海少女睡房擺滿潮玩疑甲醛中毒 醫生揭 長期接觸恐致癌 附7大不適症狀

食用安全
更新時間：15:00 2026-07-20 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-20 HKT

年輕一代盛行收藏潮玩，上海一名少女日前將大量周邊物品擺滿約百呎的睡房，豈料伴睡短短三天後，竟接連出現頭暈、失眠等身體不適，懷疑是房內密集藏品釋放出高濃度甲醛所致，即了解吸入甲醛中毒風險。

少女睡房「藏毒氣」3日即現身體不適

據內地媒體報導，該名動漫迷「小邪」在其面積約百呎的睡房內，佈置了超過50件周邊產品（Goods），包括阿克力立牌、模型、毛公仔及徽章等，並集中放置於書桌及展示櫃上。

在心愛動漫藏品包圍下睡了三天後，小邪開始出現頭暈及失眠等症狀。起初她以為是自己生活作息不佳或身體抱恙所致，但隨後發現只要她走出客廳逗留，不適感便會逐漸緩解，可是一返回睡房，頭暈症狀便會隨即復發。這令她開始懷疑，可能與房內大量動漫周邊產品釋放的甲醛有關。

「小邪」在睡房放滿潮玩公仔產品。新民晚報
「小邪」在睡房放滿潮玩公仔產品。新民晚報
新民晚報
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有網民檢測動漫展示櫃內的甲醛超標逾17倍。小紅書＠沙沙拉
有網民檢測動漫展示櫃內的甲醛超標逾17倍。小紅書＠沙沙拉

室內甲醛濃度達臨界值 清理塑膠製品後即改善

為了驗證猜想，小邪隨即將房內的公仔及其他塑膠製品搬走，僅保留紙質海報與貼紙，結果頭暈與失眠的情況便獲得明顯改善。她表示，未來會重新規劃動漫產品的展示方式，並加強房間通風，以免再次對健康構成風險。

報導亦提到另一位動漫迷「小胡」，在家人擔心下曾為睡房進行空氣質素檢測。他特地關閉門窗後，使用甲醛快速檢測試劑進行測量，結果顯示室內甲醛濃度約為每立方米 0.1 毫克，已達到室內空氣質素標準的臨界值，情況令人關注。

專家建議：加強通風切忌堆放

報導引述專家解釋，動漫周邊產品常用的阿克力膠、合成樹脂、印刷油墨及黏合劑等材料，在全新狀態下確實會釋放出微量甲醛或其他揮發性有機物（VOCs）。若收藏家大量購入並長時間放置於狹窄密閉的空間內，確實會大幅提升室內空氣污染的風險。專家建議一眾動漫迷，收藏周邊時應保持房間良好的空氣流通，並避免將藏品過度集中堆放於睡房或床頭附近。

 甲醛中毒｜吸入症狀、濃度與即時反應一覽表

甲醛揮發性高，主要通過呼吸進入人體，其次才是皮膚接觸；可引致急性或慢性過敏反應，長期高濃度暴露甚至會增加患癌風險。港大醫學院資料顯示，吸入甲醛有以下症狀：

  • 刺激鼻子、眼睛和喉嚨
  • 眼結膜充血、眼睛紅腫、視力模糊
  • 呼吸困難、 呼吸聲粗重
  • 喉嚨沙啞、講話乾澀暗啞或濕膩
  • 皮膚損傷
  • 頭暈、頭痛、乏力等全身症狀
  • 孕婦若吸入或接觸到高濃度甲醛會危害胎兒，造成畸胎

台北榮民總醫院毒物科楊振昌醫生分析，吸入不同濃的甲醛，身體會有不同即時反應：

甲醛濃度 吸入後身體即時反應
0.1 ppm 眼睛癢/刺激眼睛、流眼水、喉嚨痛、口乾、咳嗽、呼吸困難
0.1-0.3 ppm 敏感人士可能出現呼吸道刺激及氣喘
0.3-0.8 ppm 大多數人會聞到刺鼻氣味
1-2 ppm 所有人會感到輕微刺激
2-3 ppm 眼睛、鼻子、喉嚨刺痛
4-5 ppm 明顯黏膜刺激，一般人可忍受10至30分鐘
10 ppm 多數人只能忍受幾分鐘
10-30 ppm 咳嗽、胸悶、呼吸困難、哮喘、流淚不止
50-100 ppm 數分鐘內可致肺水腫、肺炎、胸悶、頭痛、心悸、眼睛灼傷，嚴重可致命

甲醛中毒｜長期接觸有健康風險、會致癌

長期吸入低濃度甲醛可能引發氣喘、呼吸道刺激及肺功能下降。亦可導致接觸性皮膚炎（刺激性或過敏性），出現皮膚刺痛、紅疹、濕疹（常見於手肘、腳、臉及頸部）。誤服甲醛可致噁心、嚴重嘔吐、口腔及胃部疼痛、腹瀉、血尿、頭暈、昏迷，甚至因呼吸衰竭致死。

另外，甲醛會增加患癌風險，聯合國轄下的國際癌症研究署（IARC）已將甲醛定為「一級致癌物」，有機會引起鼻癌及血液科腫瘤。

  • 鼻咽癌：多項研究顯示，暴露劑量愈高，患病風險愈高
  • 白血病：部分研究發現職業暴露（如病理學家、殯儀館員工）與白血病有關

甲醛中毒｜4招減少家居甲醛

建議裝修後將單位空置一段時間，積極採取以下措施，加速甲醛散去：

  1. 選購家具：購買前了解產品是否含甲醛；敏感人士可選原木家具或「外觀級」合板（釋出量較低）。
  2. 保持通風：新家具入屋後，打開窗戶及使用風扇；平時不開冷氣時也應保持空氣流通。
  3. 控制溫濕度：甲醛在溫、濕度升高時釋出量增加，可使用冷氣或抽濕機調節。
  4. 種植植物：如波士頓腎蕨、菊花、竹蕉、常春藤、白鶴芋、虎尾蘭、觀音粽竹、粗肋草、黛粉葉等，有助吸收甲醛。

資料來源：港大醫學院、《新民晚報》

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