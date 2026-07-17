澳門消委會測試10款牛油/塗抹醬 重金屬砷鉛可傷肝腎致癌 即睇10款安全名單
發佈時間：13:02 2026-07-17 HKT
牛油等脂肪塗抹醬可以增添食物的口感，食用便利且多樣化。它們可以直接塗抹麵包或餅乾、用作炒菜或煎肉，也可作為烘焙原料提升糕點的口感。市面的脂肪塗抹醬種類繁多，為了解其食安風險，澳門消委會早前與市政署合作，對市面脂肪塗抹醬產品進行抽查，結果顯示，所有樣本檢出的總砷及鉛含量未見異常，全部樣本均符合相關標準。
澳門消委會消委會檢測10款脂肪塗抹醬 全部合格
澳門消委會早前與市政署食品安全廳隨機抽查市面10款脂肪塗抹醬，其中5款樣本標示為有鹽、4款樣本標示為無鹽、1款樣本沒有標示有鹽與否；產地包括比利時、法國、新西蘭等地。檢測項目為總砷及鉛，結果顯示全部樣本均未檢出上述重金屬，符合澳門安全標準。
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砷與鉛：兩種需留意的重金屬
砷天然存在於環境中，分為有機砷和無機砷，其中無機砷毒性較強。長期攝入過量砷可損害皮膚、神經系統，甚至增加患癌風險。根據澳門標準，脂肪塗抹醬的總砷含量不得超過每公斤0.1毫克。
鉛是另一種常見重金屬，攝入過量可引致腸胃不適、貧血，嚴重時可致命；長期攝入低劑量鉛則會損害肝腎功能，對兒童智力發展尤其有不良影響。澳門規定脂肪塗抹醬的鉛含量上限同樣為每公斤0.1毫克。
10款牛油/塗抹醬安全名單
10款牛油/塗抹醬重金屬檢測結果
1. 安佳有鹽牛油
規格：100g
標籤聲稱產地：新西蘭
零售價（澳門元）：22.90
檢測結果：✔
2. DAISY BUTTER BLEND SPREAD SALTED
規格：250g
標籤聲稱產地：澳洲
零售價（澳門元）：47.90
檢測結果：✔
3. Elle & Vire BEURRE GASTRONOMIQUE French Butter UNSALTED
規格：200g
標籤聲稱產地：法國
零售價（澳門元）：44.80
檢測結果：✔
4. EMBORG Unsalted BUTTER
規格：100g
標籤聲稱產地：比利時
零售價（澳門元）：29.80
檢測結果：✔
5. FLORA ORIGINAL SPREAD
規格：250g
標籤聲稱產地：澳洲
零售價（澳門元）：30.90
檢測結果：✔
6. ILHA AZUL MANTEIGA PASTEURIZADA COM SAL
規格：250g
標籤聲稱產地：葡萄牙
零售價（澳門元）：39.00
檢測結果：✔
7. MIMOSA MANTEIGA SEM SAL
規格：250g
標籤聲稱產地：葡萄牙
零售價（澳門元）：45.50
檢測結果：✔
8. PRIMOR MANTEIGA TRADICIONAL COM SAL
規格：250g
標籤聲稱產地：葡萄牙
零售價（澳門元）：45.00
檢測結果：✔
9. Tablelands Olive Oil Spread
規格：500g
標籤聲稱產地：澳洲
零售價（澳門元）：29.90
檢測結果：✔
10. Westgold Butter Grass Fed Unsalted
規格：250g
標籤聲稱產地：新西蘭
零售價（澳門元）：34.80
檢測結果：✔
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牛油/塗抹醬的選購及食用健康衛生建議
- 向信譽良好的店舖選購脂肪塗抹醬。
- 留意脂肪塗抹醬的包裝狀態，不要購買食用包裝破損或沒有密封的食品。
- 仔細閱讀包裝上的產品標籤，包括生產日期、保質期及確認儲存條件要求。
- 開封後的食品需妥善密封保存，並盡快食用。
- 正常的脂肪塗抹醬應顏色均勻、質地光滑、無雜質，若發現出現霉點、雙色的現象，說明食品已變壞，不宜食用。
- 打開包裝時應帶有產品本身固有的奶香、油脂香或淡淡的鹹味，不應有酸臭味、油耗（油膉）味或其他異味，否則，不宜食用。
- 如對食物的衛生狀況及質量有疑慮，應立即停止食用。
資料來源：《澳門消委會》
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