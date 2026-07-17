澳門消委會測試10款牛油/塗抹醬 重金屬砷鉛可傷肝腎致癌 即睇10款安全名單

牛油等脂肪塗抹醬可以增添食物的口感，食用便利且多樣化。它們可以直接塗抹麵包或餅乾、用作炒菜或煎肉，也可作為烘焙原料提升糕點的口感。市面的脂肪塗抹醬種類繁多，為了解其食安風險，澳門消委會早前與市政署合作，對市面脂肪塗抹醬產品進行抽查，結果顯示，所有樣本檢出的總砷及鉛含量未見異常，全部樣本均符合相關標準。

澳門消委會消委會檢測10款脂肪塗抹醬 全部合格

澳門消委會早前與市政署食品安全廳隨機抽查市面10款脂肪塗抹醬，其中5款樣本標示為有鹽、4款樣本標示為無鹽、1款樣本沒有標示有鹽與否；產地包括比利時、法國、新西蘭等地。檢測項目為總砷及鉛，結果顯示全部樣本均未檢出上述重金屬，符合澳門安全標準。

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砷與鉛：兩種需留意的重金屬

砷天然存在於環境中，分為有機砷和無機砷，其中無機砷毒性較強。長期攝入過量砷可損害皮膚、神經系統，甚至增加患癌風險。根據澳門標準，脂肪塗抹醬的總砷含量不得超過每公斤0.1毫克。

鉛是另一種常見重金屬，攝入過量可引致腸胃不適、貧血，嚴重時可致命；長期攝入低劑量鉛則會損害肝腎功能，對兒童智力發展尤其有不良影響。澳門規定脂肪塗抹醬的鉛含量上限同樣為每公斤0.1毫克。

10款牛油/塗抹醬安全名單

10款牛油/塗抹醬重金屬檢測結果

1. 安佳有鹽牛油

規格：100g

標籤聲稱產地：新西蘭

零售價（澳門元）：22.90

檢測結果：✔

2. DAISY BUTTER BLEND SPREAD SALTED

規格：250g

標籤聲稱產地：澳洲

零售價（澳門元）：47.90

檢測結果：✔

3. Elle & Vire BEURRE GASTRONOMIQUE French Butter UNSALTED

規格：200g

標籤聲稱產地：法國

零售價（澳門元）：44.80

檢測結果：✔

4. EMBORG Unsalted BUTTER

規格：100g

標籤聲稱產地：比利時

零售價（澳門元）：29.80

檢測結果：✔

5. FLORA ORIGINAL SPREAD

規格：250g

標籤聲稱產地：澳洲

零售價（澳門元）：30.90

檢測結果：✔

6. ILHA AZUL MANTEIGA PASTEURIZADA COM SAL

規格：250g

標籤聲稱產地：葡萄牙

零售價（澳門元）：39.00

檢測結果：✔

7. MIMOSA MANTEIGA SEM SAL

規格：250g

標籤聲稱產地：葡萄牙

零售價（澳門元）：45.50

檢測結果：✔

8. PRIMOR MANTEIGA TRADICIONAL COM SAL

規格：250g

標籤聲稱產地：葡萄牙

零售價（澳門元）：45.00

檢測結果：✔

9. Tablelands Olive Oil Spread

規格：500g

標籤聲稱產地：澳洲

零售價（澳門元）：29.90

檢測結果：✔

10. Westgold Butter Grass Fed Unsalted

規格：250g

標籤聲稱產地：新西蘭

零售價（澳門元）：34.80

檢測結果：✔

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牛油/塗抹醬的選購及食用健康衛生建議

向信譽良好的店舖選購脂肪塗抹醬。

留意脂肪塗抹醬的包裝狀態，不要購買食用包裝破損或沒有密封的食品。

仔細閱讀包裝上的產品標籤，包括生產日期、保質期及確認儲存條件要求。

開封後的食品需妥善密封保存，並盡快食用。

正常的脂肪塗抹醬應顏色均勻、質地光滑、無雜質，若發現出現霉點、雙色的現象，說明食品已變壞，不宜食用。

打開包裝時應帶有產品本身固有的奶香、油脂香或淡淡的鹹味，不應有酸臭味、油耗（油膉）味或其他異味，否則，不宜食用。

如對食物的衛生狀況及質量有疑慮，應立即停止食用。

資料來源：《澳門消委會》

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