初級大人必學！吃剩半個牛油果點算好？網傳浸水法隨時惹病菌？專家教4招保鮮防變黑

吃剩半個牛油果易變黑怎樣處理？誤信網上瘋傳的浸水保鮮法，隨時滋生致命病菌？想妥善保存又吃得安心，有專家教4招正確保鮮防黑秘訣，輕鬆延長保鮮期。

網傳牛油果浸水法隨時惹病菌？

據《Southern Living》報道，不少人切開一顆完美熟透的牛油果後，往往只需用到半個。面對剩下的另一半，如何妥善保存而不讓它氧化變黑，成為許多人的入廚煩惱。

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網上流傳著各種保鮮偏方，例如用洋蔥包裹保存。而在2021年，影片平台TikTok更曾瘋傳一段短片，聲稱將牛油果浸泡在水中可以大幅延長保鮮期。然而，美國食品藥物管理局（FDA）強烈警告大眾切勿採用此「水浸法」。FDA代表早前接受電視節目訪問時指出，局方最主要的擔憂在於牛油果表面可能殘留人類病原體，如李斯特菌及沙門氏菌等，當牛油果被浸泡在水中並放入雪櫃冷藏時，這些致命病菌可能會大量繁殖。此外，FDA科學家的研究更表明，若牛油果在冷藏期間一直浸泡在水中，李斯特菌甚至有可能在15天內滲透並進入果肉內部。

專家教4招保鮮牛油果防變黑

其實，要延長半個牛油果的保鮮期，建議可採取以下4個簡單方法：

1.保留果核

如果只打算進食半個牛油果，就將果核留在未食用的那半邊中。雖然果核無法完全阻止整個切面氧化，但它可以覆蓋部分果肉，阻隔其與空氣接觸。

2.盡量減少接觸空氣

導致牛油果變黑的最大元兇就是氧氣，一旦果肉暴露於空氣中，當中的天然酵素就會與氧氣產生化學反應，即氧化過程，導致表面變黑。為了減緩這個過程，建議將保鮮紙直接緊貼在牛油果的切面上，盡量擠出多餘空氣，然後放入密封的保鮮盒中。世界牛油果組織（WAO）亦建議，可以用已清空果肉的另一邊牛油果外殼，蓋住剩下的半個牛油果。

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3.滴上檸檬汁或塗橄欖油

在牛油果的切面上輕輕擠上少許檸檬汁或青檸汁，同樣能有效延緩變黑。檸檬酸能夠減緩氧化過程，同時為牛油果增添一絲清香。世界牛油果組織建議，可擠幾滴檸檬汁或青檸汁在果肉表面，或者在果肉上輕輕掃上一層橄欖油，然後放入密封容器再放進雪櫃。這樣處理後，牛油果在接下來的幾天內依然能保持完美品質。

4.放入雪櫃冷藏

將牛油果妥善包裹或密封後，務必放入雪櫃冷藏。較低的溫度有助減緩氧化過程，保持其原有風味和口感。為了品嚐到最佳品質，建議剩下的半個牛油果最好在1至2天內食用完畢。

資料來源：《Southern Living》

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