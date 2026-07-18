空肚食荔枝好危險 嚴重可致命！ 食安中心5大建議 每日最多食幾多粒？

盛夏悄然而至，又是品嚐荔枝的黃金季節。荔枝大顆飽滿、甜度極高且肉厚多汁，確實令人越食越滋味，輕易俘虜了一大班支持者。然而，這款夏日名物背後卻隱藏着不可忽視的公共衛生風險。香港食物安全中心（食安中心）特別發出呼籲，提醒市民不宜一次過進食過量荔枝，更切忌空腹食用。過去在中國內地及印度等荔枝盛產地，就曾發生多宗因進食荔枝而引致急性低血糖的致命個案。市民在追求口腹之慾的同時，必須掌握正確的水果食用知識，方能吃得健康又安心。

空肚食荔枝恐誘發致命低血糖

許多人誤以為荔枝糖分高，多吃只會令血糖上升，但事實恰恰相反。因過量食用荔枝而導致的低血糖個案中，輕症患者會出現頭暈、噁心、腹痛及腹瀉等症狀；而嚴重者則可導致抽搐、血壓驟降、昏迷，甚至危及生命，這種病症在醫學上又被稱為「荔枝病」。

過去美國與印度的聯合醫學研究發現，荔枝含有兩種天然化學物質——「次甘氨酸甲」（Hypoglycin A）及「亞甲環丙基甘氨酸」（MCPG）。這兩大化學物質在未成熟的荔枝中含量尤其高。當它們進入人體後，會阻礙及抑制人體自身產生葡萄糖，進而導致血糖水準急劇崩潰。

幼童肝醣儲備少屬高危群體

食安中心特別強調，相對於成年人，小朋友的肝醣儲備（糖原儲存量）普遍較少。若他們本身不吃正餐，在空肚的情況下又大量進食含有 Hypoglycin A 及 MCPG 的荔枝，其體內原本已經偏低的血糖便會被進一步壓制，從而極易引發急性抽搐、深度昏迷，甚至在短時間內致命。因此，家長必須嚴格監管兒童的進食分量。

食安中心5大安心食用建議 成人每日限食10粒

為了讓市民能夠安全地享受這款夏日佳果，食安中心強烈建議大家遵守以下5大防護守則：

一、 成人每日限食10粒： 成年人每日進食荔枝的分量不宜超過 300 克（大約 10 粒）。

二、 小朋友每次上限5粒： 小朋友身體代謝與儲備能力較弱，每次進食不應超過 5 粒。

三、 切忌空腹進食： 絕對不能在空肚或飢餓狀態下食用荔枝，建議在飯後才適量品嚐。

四、 糖尿病患者應盡量少食： 荔枝會導致血糖大幅波動，糖尿病患者應盡量避免或極少量食用。

五、 徹底清洗後去皮： 應在可靠的商舖選購荔枝，帶回家後，先在流動的清水下輕輕刷洗乾淨，然後才剝皮食用，避免外皮的化學殘留物或細菌污染果肉。

資料來源：食安中心

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