消委會測試17款老花鏡 4款稜鏡度超標可致重影 即睇3款安全名單最平僅$25

踏入中年，不少人開始發現閱讀小字時感到模糊，需將手機或書本愈拉愈遠，這可能是「老花」的徵兆。市面上充斥售價由8元至490元不等的現成老花眼鏡（閱讀眼鏡），消委會最新測試發現，雖然全部樣本在機械強度及安全方面表現理想，但大部分欠缺重要標示，更有4款稜鏡度超標，長期佩戴可致複視。即睇3款安全名單，最平一款僅售$25。

消委會測試17款老花鏡樣本 10款標示嚴重不足

消委會早前參考歐洲標準EN 14139:2010，測試17款市面現成老花鏡，售價由8元至490元不等，全部標示度數為+2.50（250度）。測試涵蓋光學性能、機械強度、耐用度、化學安全等。結果發現，所有樣本在機械強度、阻燃性、跌落測試及鎳釋出風險均表現滿意，但標示及光學性能參差。

【同場加映】好貴≠好用？ 澳門消委會測試20款乳膠枕 化學安全/回彈率大！

10款老花鏡樣本無標示瞳孔距離（PD）或光學中心距離（OCD），消費者難以判斷眼鏡是否配合自己的瞳距。

大部分樣本欠缺標準所需的警告字句，如「只適合閱讀近物，不宜駕駛時佩戴」。

僅「好夢萊防藍光高級折叠老花眼鏡」及「恆益防藍光老眼鏡有效阻隔藍光BLUERAY」兩款標籤說明較理想。

7款光學性能符合標準 3款整體表現滿意

在7款有標示瞳孔距離（PD）或光學中心距離（OCD）的樣本中：

全部透光率、球鏡度（老花度數）及散光度符合標準，包括：

GUANHAO便攜式可摺疊旋轉老花眼鏡 （$64） 好夢萊防藍光高級折叠老花眼鏡（$70） 恆益防藍光老眼鏡有效阻隔藍光BLUERAY（$25） 萬豐家居百貨老花眼鏡（1018CE）（$25） 萬豐家居百貨TR5005（$17） 深水埗北河街40號排檔 高清防藍光老視鏡PD62-64mm（$100） 灣仔太原街小販排檔區攤檔HPP151 CE防藍光老視鏡 PD62-64mm（$30）

整體表現最滿意的3款：

GUANHAO便攜式可摺疊旋轉老花眼鏡（$64） 恆益防藍光老眼鏡有效阻隔藍光BLUERAY（$25） 萬豐家居百貨老花眼鏡（1018CE）（$25）

4款稜鏡度超標 可致重影兼頭痛

香港眼科視光師學會會長陳文彬博士指出，稜鏡度過高會令光線偏移，眼肌需持續用力將影像拉回正位，長期可致嚴重眼部疲勞、眼球脹痛、頭痛，甚至出現水平、垂直或對角性複視（重影）。符合光學標準的7款樣本當中，有4款水平稜鏡度超標（0.33厘米/米）可致重影，包括：

好夢萊防藍光高級折叠老花眼鏡（$70） 萬豐家居百貨TR5005（$17） 深水埗北河街40號排檔 高清防藍光老視鏡PD62-64mm（$100） 灣仔太原街小販排檔區攤檔HPP151 CE防藍光老視鏡 PD62-64mm（$30）

【同場加映】澳門消委會檢測魚肉製品 不含2種防腐劑 即睇10款安全名單

老花成因：晶狀體硬化 調節力下降

陳博士解釋，老花一般在38至45歲開始出現，55至60歲時大部分人的調節能力已跌至最低。隨年齡增長，晶狀體硬化，睫狀肌力量減弱，導致看近物時影像變得模糊。老花徵狀：

閱讀細字困難

需將文件拉遠才能看清

近物模糊

閱讀時易眼累、頭痛

3招自測現成老花鏡是否適合

若因方便或價格而選購現成老花鏡，陳博士建議簡單測試：

地面水平感測試：戴上後走動，觀察地面是否平坦、固定物體（如牆角、柱）有否傾斜。如有，可能表示稜鏡度過高。 左右眼輪流測試：遮蓋一眼看物，再換另一眼，比較兩邊視覺有否明顯差異。若差異過大，可能表示兩鏡片度數不一或垂直稜鏡度不平衡。 短暫使用，勿長期佩戴：現成老花鏡只宜作後備，例如在茶樓看餐牌；駕駛、行樓梯或長時間閱讀前必須除下。

正確矯正：先驗眼，後配鏡

陳博士強調，老花度數、散光、瞳距、左右眼度數人人不同，大部分現成老花鏡左右度數相同，難以完全匹配。更重要的是，視力模糊可能源於白內障、青光眼、黃斑病變或糖尿病視網膜病變等，若只靠現成眼鏡拖延，恐延誤治療。建議：

定期全面眼科檢查：包括遠近視力、屈光度、瞳距、眼壓、裂隙燈及眼底檢查。

20-20-20法則：每20分鐘看20英尺（約6米）外景物20秒，放鬆睫狀肌。

均衡飲食：攝取足夠維他命及抗氧化營養，維持晶狀體健康。

控制慢性病：高血糖會加速晶狀體老化，糖尿病者尤其要注意。

資料來源：消委會《選擇月刊》

延伸閱讀：消委會測試10款洗衣乾衣機 Miele表現全能、惠而浦/西門子性價比最高 同獲4星評級