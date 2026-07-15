夏天衣服易發黃有汗臭 專家教3大洗衣秘訣 洗前用這個水溫浸泡30分鐘輕鬆去污除臭

夏天出汗多，衣服和毛巾極易發黃兼散發陣陣汗臭，放入洗衣機洗極都有噏味？有清潔專家教3大洗衫秘訣，用1個水溫浸泡衣物30分鐘，即可輕鬆溶解頑固汗漬與油脂，告別夏日衣服發臭煩惱。

專家教3大洗衣秘訣 洗前用這個水溫浸泡30分鐘輕鬆去污除臭

據日媒《ESSE online》報道，清潔專家瀨野愛（せのお愛）指出，夏季人體汗水和油脂分泌旺盛，極容易在衣物上留下污漬，導致衣服發黃及產生異味。其實，只需掌握3個簡單的洗衣秘訣，就能輕鬆搞定夏季衣物，徹底告別汗漬和油脂的困擾：

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3大洗衣秘訣

秘訣1：用40至50度溫水浸泡30分鐘

若衣服已經出現異味和發黃，建議在機洗前多做一步。首先在洗手盆或水桶中倒入攝氏40至50度的溫水，加入洗衣粉徹底溶解後，將衣物放入水中浸泡約30分鐘，然後才放入洗衣機按正常程序清洗。

夏季氣溫較高，水溫不像冬季般容易下降，這絕對有利於洗滌劑發揮更佳的深層清潔效果。她分享，家中經常使用這種方法來清洗毛巾、枕頭套和孩子的運動服，實測發現這比直接扔進洗衣機清洗，更能有效去除頑固的黃漬和異味。

秘訣2：夏天宜轉用洗衣粉

夏天洗衫時，選擇合適的洗衣劑非常重要。一般來說，洗衣粉的清潔力較強，非常適合用於清洗夏季衣物，能有效對付夏天分泌的大量人體油脂。另一個好處是，由於夏天的自來水溫往往較高，因此不必擔心洗衣粉會無法溶解而殘留在衣服上。

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秘訣3：忌烈日暴曬

夏天雖然氣溫高、衣服晾乾得快，但許多人忽略了，長時間將衣服暴露在強烈的陽光直射下，會嚴重損傷衣物布料並導致褪色。對於大家最喜歡的T恤及深色衣物，最好將它們晾曬在陰涼通風處，例如屋簷下或露台陰涼處，或者考慮直接在室內晾乾。若必須在戶外晾曬，最好避免長時間曝曬，衣物一乾便應盡快收進室內，以盡量減少強烈紫外線對衣物造成的傷害。

資料來源：《ESSE online》

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