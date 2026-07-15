雞肉邊個部位唔食得？專家拆解食安風險 雞頸/雞皮/內臟/雞屁股 點食先至安心？

雞是不少港人的最愛食物之一，但阿媽教落「雞屁股不可吃」，又是真的嗎？關於雞的不同部位能否安全食用，網絡上眾說紛紜。有專家在節目上公開了4大雞部位最好少吃，更教大家分辨雞肉新鮮度，讓大家在享受美味的同時，食得更安心。

雞肉邊個部位唔食得？

牛津大學化學博士陳耀寬在台灣節目《健康2.0》中分享了有4大雞部位最好少吃——雞頸、雞皮、雞內臟及雞屁股，陳博士分析：

1. 雞頸：胸腺屬免疫器官

網傳雞頸有淋巴結，吃了會致癌。在正規的屠宰處理過程中，通常會將雞皮與皮下脂肪、小肉瘤等組織去除，再加工成市售的雞頸。事實上，雞頸部位主要含有「胸腺」，屬於免疫器官；雞頸的血管、骨髓及雞皮即使煮熟，仍可能殘留抗生素、增長激素等油溶性藥劑，建議避免食用。

2. 雞皮與脂肪：藥劑易殘留在脂肪中

抗生素等藥物多為脂溶性，容易殘留於脂肪組織中。建議盡量少吃雞皮與可見脂肪，減少油脂與潛在藥物殘留的攝取。

3. 雞屁股：腺體分泌物應避開

雞屁股雖然是不少人喜愛的部位，但網傳雞屁股含有「尾脂腺」或「腔上囊」，是「非常毒」的淋巴組織。雖然屠宰過程多數會將雞屁股的腺體組織去除。但尾脂腺本身是分泌油脂與免疫相關物質的部位。為安全起見，建議盡量避免食用，尤其不建議吃該處的腺體組織。

4. 雞內臟：代謝物質累積較多

不少人以為雞內臟很髒，陳博士澄清其實不然，但內臟（如肝臟、腎臟）作為代謝器官，化學物質殘留的風險比雞肉更高。因此，雞心、雞腎等內臟雖然美味，但仍建議盡量減少攝取頻率，避免過量。

雪藏雞肉要如何選購？

雞肉解凍過程若處理不當，容易滋生細菌。陳博士教路：

觀察血水 ：超市雞肉底部的白色泡棉墊若血水過多，可能曾失溫解凍，影響新鮮度。

注意顏色：雞肉顏色太淡或太深（暗紅或變色）都不宜選購。顏色過淡可能經過多次解凍清洗；顏色過深則代表放置時間較長，肉質可能已變質。最理想是選擇帶有淡淡粉紅色的雞肉。

本港食安中心分享，選購冷藏雞肉時應選擇衛生條件良好的店鋪，冷藏肉品應展示於攝氏零下18度或以下的冷凍櫃內。冷藏肉若非即時烹調，應盡快放入雪櫃冰格，存放於攝氏零下18度🌡或以下的環境。散裝冷藏肉可用保鮮紙包好或放入膠袋內，並標示購買日期。取用時應遵循「先入先出」的原則。

雞肉蛋白質豐富 每天宜吃多少？

事實上，除了透過進食雞肉攝取蛋白質外，均衡飲食才是維持健康的要素。據本港衞生署指，單一的食物無法提供人體所需的所有營養素，因此建議成人（18-64歲）日常應依照「健康飲食金字塔」的原則飲食，滿足身體對各種營養素的需要。

成人健康飲食金字塔：

穀物類吃最多：每天3-8碗（1碗 = 250-300毫升）

吃多些蔬果：每日至少3份蔬菜（1份 = 1/2碗蔬菜）；每日至少2份水果（1份 = 1個橙或蘋果等中型水果）

吃適量蛋白質：肉、魚、蛋及代替品，每天5-8兩（1兩 = 1個個乒乓球大小的肉類）；奶類及代替品，每天1-2杯（1杯 = 240毫升）

油、鹽、糖類吃最少

每天應喝6-8杯流質飲品：包括清水﹑清茶和清湯等

衞生署指，在烹調手法方面，宜多採用低油量的蒸、燉、炆、烚及白焯等煮法，或用易潔鑊煮食，並減少煎炒及油炸，以求達致飲食均衡、促進健康。此外，食量太多或太少都不利於身體健康，因身體每天需要一定分量的營養素來維持最佳狀態。如果進食量不足，就很可能出現營養不良或相關營養缺乏的症狀；相反，若進食過量，則可導致營養過剩或增加肥胖的機會。因此，要維持身體健康，就需要進食合適的分量。

資料來源：牛津大學化學博士陳耀寬、衞生署、食安中心

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