剩半個番茄包保鮮紙極速變爛！一文即學最佳保存方法 完美保鮮防出水

煮飯剩半個番茄，習慣用保鮮紙包好放雪櫃，但這樣做反而會令番茄極速變爛！想留住番茄的鮮甜多汁，有專家教最佳儲存方法，就能完美鎖汁保鮮防出水。

番茄最佳保存方法 完美保鮮防出水

據《Southern Living》報道，無論是製作三文治、漢堡還是沙律，一片熟透的番茄都能令食物增色不少。不過，番茄一旦切開便難以長時間保鮮。想必大家都有過這樣的經驗：將吃剩的半個番茄用保鮮紙包好放入雪櫃，隔天拿出來卻發現它已經變腍出水，軟爛不堪，令人倒胃口。其實，只要掌握簡單的儲存訣竅，就能完美鎖住番茄的口感與風味：

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半個番茄最佳保鮮法：



半個番茄最佳保鮮法：

要妥善保存切開的半個番茄，最關鍵是保護切面，同時限制過多水分積聚，以免番茄加速變軟變爛。

準備一個密實盒，在底部鋪上一張廚房紙，然後將番茄的切面朝下放入盒內，蓋好後才放入雪櫃冷藏。墊底的廚房紙有助吸收多餘水分，有效防止番茄過快出水。 為了品嚐到最佳口感，建議盡量在一至兩天內食用完畢。從雪櫃取出後，可先將番茄放在室溫下約15至30分鐘，這做法有助恢復其天然風味及汁液。

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切片番茄存放3大禁忌

報道整理出以下幾個延長切片番茄保鮮期的關鍵貼士：

將番茄片放入密實盒中保存，防止其變乾或吸收雪櫃異味。切忌使用保鮮紙，因為保鮮紙會鎖住過多水分，當番茄變軟時，保鮮紙表面更會變得黏糊糊。 儲存切片番茄前千萬不要灑鹽。鹽分會抽乾水分，令番茄變得水汪汪，吃起來口感會變得像橡膠一樣。 如果番茄已經過熟，最好立即食用，因為它們放入雪櫃後極容易腐爛。

切開的番茄能保存多久？

根據美國農業部（USDA）的指引，原個完整的番茄及成熟的辣椒其實無需冷藏，放入雪櫃反而會流失風味。不過，任何新鮮農產品一旦去皮或切開，都必須在兩小時內放入雪櫃冷藏。若切開的番茄在室溫下放置超過兩小時，必須立即丟棄。

資料來源：《Southern Living》

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