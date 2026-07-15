廚櫃滿佈千年油漬點算好？專家教2招超簡單去油法 告別油膩黐手煥然一新

廚房油煙大，廚櫃極易積聚厚厚的千年油漬，不僅難清潔，更隨時暗藏細菌影響衛生！想徹底除油污，有專家教2招超簡單清潔秘訣，輕鬆告別油膩黐手的廚櫃。

專家教2招廚櫃超簡單去油法 告別油膩黐手煥然一新

據《Good Housekeeping》報道，居家護理與清潔實驗室的專家指出，要清除廚房櫃門的千年油污，使用洗潔精加水通常是安全的選擇，市面上亦有不少強力去油的多用途清潔劑可供使用。不過，必須確保所用的清潔產品不會損壞廚櫃的表面塗層。切忌使用含有白醋或氨水的清潔劑，否則會令木材失去光澤，甚至造成破壞；同時亦應避免使用任何具研磨成分的清潔劑，以免在表面留下刮痕。專家特別為大家整理出廚櫃的最佳清潔頻率，以及日常與深層去油的方法：

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廚櫃應該多久清潔一次？

2.如何定期清潔廚櫃？

3.如何深層清潔廚櫃？

1.廚櫃應該多久清潔一次？

日常： 盡快用濕抹布擦拭濺出的液體和油漬。建議邊煮飯邊清潔，這有助大大減少日後需要深層清潔的次數。

盡快用濕抹布擦拭濺出的液體和油漬。建議邊煮飯邊清潔，這有助大大減少日後需要深層清潔的次數。 每周： 為保持廚房整潔，建議每周使用廚櫃清潔劑及超細纖維抹布，快速擦拭廚櫃外側一次。

為保持廚房整潔，建議每周使用廚櫃清潔劑及超細纖維抹布，快速擦拭廚櫃外側一次。 每年一至兩次：必須徹底清空廚櫃，進行深層大掃除。除了內外清潔，更要特別留意容易暗藏污垢的凹槽和裝飾條。

2.如何定期清潔廚櫃？

專家指出，無論家中的廚櫃是實木、纖維板還是塗漆木材，以下簡單清潔步驟，就能讓廚房回復乾淨明亮：

將安全且去油效果佳的多用途清潔劑，或將洗潔精與水混合，塗抹在抹布上。請確保抹布保持微濕狀態，切忌過濕。 仔細擦拭廚櫃門的正反兩面，並特別留意櫃門旋鈕和抽屜把手，因為這些位置最容易沾滿油膩的指紋。 若面對爐頭上方廚櫃的頑固油漬，可用抹布包裹一塊柔軟的百潔布進行輕力擦拭。 用濕布再次擦拭廚櫃門，直至表面沒有任何肥皂或清潔劑殘留為止。 最後用超細纖維抹布將表面徹底抹乾，若有使用木質保養霜，塗抹後亦需抹乾，並請先細閱產品標籤上的使用說明。

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3.如何深層清潔廚櫃？

除了定期擦拭櫃門和把手，絕對不能忽略廚櫃和抽屜的內部，因為這些隱蔽位置極易積聚食物碎屑、灰塵和污漬。專家建議每年必須進行一至兩次深層清潔：

從最上層的廚櫃開始，向下逐一清空廚櫃和抽屜。可逐個清空或一次過清空幾個，但切忌一次過全部清空。 將溫水混合溫和的多用途清潔劑或洗潔精，浸濕超細纖維抹布後，仔細擦拭廚櫃內部，包括所有隔板及櫃門背面。 若家中使用玻璃門廚櫃，請用超細纖維抹布配合經過驗證的玻璃清潔劑擦拭。 別忘記清潔所有五金配件、罅隙或裝飾邊，這些都是積聚灰塵和油脂的重災區。若抹布無法觸及細小的罅隙，可用小刷子或舊牙刷輕輕刷洗。 用清水抹淨後，務必用超細纖維抹布徹底擦乾。

資料來源：《Good Housekeeping》

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