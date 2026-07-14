初級大人必學！買車厘子點樣揀？一文即學看果梗聞香氣秘訣 避免買爛果

夏天車厘子當造，到底車厘子點樣揀先最完美？有專家教買車厘子睇果梗及聞香氣秘訣，輕鬆避開爛果陷阱，保證粒粒多汁鮮甜。

買車厘子看果梗聞香氣秘訣 避免買爛果

據外媒《Simply Recipes》報道，踏入炎夏，超市貨架上開始出現車厘子的蹤影。正如西瓜和粟米一樣，車厘子是夏天不可或缺的標誌性水果。由於車厘子當造期極短，加上價格不菲，一旦買到不新鮮的劣質果實，實在令人大感浪費。俄勒岡州波特蘭的農產店負責人Josh Alsberg，為大家拆解挑選完美車厘子的秘訣，教大家避開爛果：

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買車厘子秘訣

1.不能單靠視覺

很多人挑選車厘子時，往往只看果肉是否鮮紅飽滿便匆匆購買。但Josh Alsberg指出這絕對不夠，選購時應調動「五感」，絕不能單靠視覺。他提醒，既然親身到超市或街市選購，而非依賴外賣平台，若無法仔細檢查實物就寧願不買。消費者買車厘子時犯的最大錯誤，就是沒有先仔細檢查，便直接拿走整盒或整袋水果。

2.從外觀上看

優質的車厘子應該飽滿油亮，而非暗淡無光或乾癟萎縮。不過，外觀只是評判品質的其中一環。Josh Alsberg表示，車厘子摸上手應該感覺結實，聞起來帶有香甜氣味。如果商店容許試食，他強烈建議在購買前先嚐一口。

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3.果梗越綠越新鮮

Josh Alsberg透露，香甜多汁的秘密其實藏在車厘子的果梗中，這是判斷新鮮度最簡單直接的方法。不應該看到任何可見的霉菌或腐爛情況。果椗應該以翠綠色為主，啡色部分越少越好，這代表它們是新鮮採摘的。

4.主動詢問店員有沒有新貨

如果對貨架上展示的車厘子外觀不滿意，不妨主動詢問店員是否有存放於倉庫的最新鮮批次。Josh Alsberg解釋，所有大型超市都採用「先進先出（FIFO）」的陳列方式，這意味著擺在貨架最前排的水果，並不總是最新到貨的。

5.買車厘子越大越好

挑選車厘子絕對是越大越好，Josh Alsberg建議，如果比較兩批質素相若的車厘子，最好選擇個頭較大粒的那一批。因為車厘子果核的大小通常都差不多，所以個頭較大粒的車厘子，代表每一顆所包含的果肉比例就越多。

6.盡量在農場或果園購買

如果難以在市區買到真正新鮮的車厘子，可考慮到本地果園或農場購買。果園主人通常會讓車厘子在樹上多掛幾天，以確保風味和糖分達到最佳狀態。而且農場檔主通常比超市員工更了解車厘子的品種和種植方法，為了買到最美味的車厘子，絕對物有所值。

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