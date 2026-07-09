抽濕機水箱倒水仍發霉？空氣清新機越開越多塵？達人教正確洗機保養防菌/防霉

香港天氣長期潮濕，抽濕機與空氣清新機幾乎成為每個家庭每日必開的家電。不過，若忽略定期清潔及保養，不但影響效能，更有機會令機內積聚灰塵、霉菌及細菌，反而影響室內空氣質素。究竟哪些部位最容易藏污納垢？豐澤顧客服務主任梁培洛將一一拆解。

達人教正確清洗保養抽濕機/空氣清新機

豐澤顧客服務主任梁培洛分享抽濕機和空氣清新機保養貼士，幫助大家用得更安心、更健康：

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抽濕機保養盲點1：忽略清潔隔塵網

不少人知道要定時倒水箱，卻忽略清潔隔塵網。當隔塵網積聚大量灰塵，會影響抽濕效能，亦會增加機件負荷及耗電量。梁培洛表示：「抽濕機運作時會持續吸入室內空氣，灰塵、毛髮及懸浮粒子會積聚於隔塵網。如長時間沒有清潔，不但抽濕效率下降，亦有機會產生異味。」

若家中較多灰塵或有飼養寵物，建議每2至4星期清潔隔塵網。可用吸塵機或清水清洗表面，並待完全乾透後才裝回。

抽濕機保養盲點2：水箱淨倒水仍易生霉菌

雖然大部分用家會定時清空水箱，但水箱內壁的清潔往往容易被忽略。若長期處於潮濕狀態又沒有清潔，水箱內壁容易出現污垢、水垢甚至霉菌。梁培洛提醒：「即使每日倒水，仍建議定期用清水配合中性清潔劑清洗水箱內壁，避免細菌或霉菌積聚。」

如水箱出現黏滑感、黑點或異味，應立即徹底清潔；長時間不使用時，亦應先清空水箱及吹乾機內濕氣後才收藏。

空氣清新機保養盲點1：越開越無效 可能是濾網已達使用壽命

空氣清新機主要透過濾網攔截灰塵、花粉、寵物毛髮及微粒污染物。當濾網累積過多污染物，淨化能力便會逐漸下降。梁培洛指出：「很多用家認為機器仍然能夠開啟就代表運作正常，但實際上濾網如已達使用壽命，即使持續運作，空氣淨化效果亦會大打折扣。」

一般濾網約6至9個月便需要更換，可參考產品說明書或機身提示燈。用家亦不應完全依賴機器，日常仍要定期打掃家居、清理塵埃及毛髮，減少污染物積聚，同時有助延長濾網壽命。

空氣清新機保養盲點2：忽視機身出入風口

空氣清新機的進風口及出風口容易積聚灰塵，日常可用乾布或微濕軟布擦拭機身，再以軟毛刷或吸塵機清理縫隙。清潔前應先關閉電源及拔除插頭。若運行時風量減弱、噪音增加或出現異味，可能是濾網積塵過多的訊號，應及早檢查。

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出現5大異常情況須停用

梁培洛提醒，如果家中的抽濕機或空氣清新機出現以下5種異常情況，便不建議繼續勉強使用，應考慮尋求專業檢查或維修，以免影響家居安全及家電壽命：

持續出現異味 噪音或震動明顯增加 風量明顯減弱 機身有漏水情況 清潔後問題仍持續出現

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