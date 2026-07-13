點用易潔鑊最安全？專家揭塗層出現6情況須立即更換 附延長壽命使用貼士

易潔鑊是家家戶戶必備的廚具，但坊間屢傳塗層剝落會釋放毒素，到底怎樣用易潔鑊才最安全？有專家拆解易潔鑊使用迷思，並盤點塗層出現6大情況必須立即更換，其中易潔鑊煎蛋經常黐底可能已經老化。

點用易潔鑊最安全？

據外媒《Simply Recipes》報道，坊間經常流傳有關廚房用具的安全隱患，由塑膠容器、砧板到水壺等，而針對「易潔鑊」會釋放致癌物的警告更是屢見不鮮。水分活度（Water Activity）量測儀器品牌AQUALAB by Addium首席食品研究員、華盛頓州立大學食品科學系兼任教授Zachary Cartwright指出，對於一般的家庭烹飪而言，只要按照製造商的說明使用，現代的易潔鑊絕對安全。大眾最大的誤解是以為所有易潔鑊，都含有幾十年前引發健康恐慌的化學物質。其實，現時構成易潔鑊塗層的「聚四氟乙烯（PTFE）」，與昔日加工過程中使用的「全氟辛酸（PFOA）」截然不同，而後者已被主要製造商逐步淘汰。

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Zachary Cartwright強調，真正的安全問題在於「過熱」，而非在普通爐火溫度下的日常烹調。若將易潔鑊暴露在超過攝氏260度（華氏500度）的高溫下，或在「空鑊」狀態下直接加熱預熱，會導致塗層破裂並釋放出有害氣體。這些氣體不但可能令人類出現類似流感的短暫症狀，對部分寵物更具有劇毒。

至於是否需要徹底轉用不鏽鋼、鑄鐵鑊或陶瓷廚具？Zachary Cartwright認為，除非想減少接觸「全氟及多氟烷基物質（PFAS）」的整體劑量，否則沒有必要刻意停用易潔鑊。PFAS是一類人工合成的化學物質總稱，存在於多種日常生活用品中，在環境中的分解速度很慢，因此被稱為「永遠的化學物質」。

易潔鑊塗層出現6情況須立即更換

當易潔鑊的塗層開始老化，便會失去保護作用並變得不安全。Zachary Cartwright提醒，若出現以下6種情況，就代表須立即更換新鑊：

易潔鑊塗層出現6情況須立即更換

易潔鑊塗層出現6情況須即換

出現深層刮痕 塗層剝落 表面起泡 部分區域塗層嚴重磨損 煎蛋時突然出現沾鍋情況 食物中混有微小的黑色塗層碎片

Zachary Cartwright解釋，意外吞下少量塗層並不會造成嚴重的健康問題，因為聚四氟乙烯（PTFE）的化學性質非常穩定，能夠隨消化系統排出體外。不過，受損的塗層無法再發揮應有的防黏性能，且隨著時間推移會持續降解，因此強烈建議及早更換。

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延長易潔鑊壽命使用貼士

大部分縮短易潔鑊壽命的原因，都與日常的錯誤煮食習慣有關。為了保持塗層的最佳狀態，Zachary Cartwright分享了以下保養貼士：

煮食時應使用中小火，絕對要避免「空鑊預熱」；並堅持使用矽膠、木質或塑膠廚具。

用軟海綿手洗比放進洗碗碟機清洗更為溫和，而且在沖洗前，必須先讓易潔鑊自然冷卻，防止因溫度驟變而導致鑊身變形。若需高溫煎烤，建議改用鑄鐵鑊或不鏽鋼鑊。

資料來源： 《Simply Recipes》

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