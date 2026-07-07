台灣爆毒油風波！大豆沙律油含一級致癌物 1300公噸毒油流市面｜附消委會推介21款5星食油

台灣近日爆發食安風波，中聯油脂股份有限公司主動通報旗下大豆沙律油（沙拉油）驗出一級致癌物「苯駢芘」（BaP）超標，涉及泰山、福壽、福懋等品牌，至少15款產品需下架回收，逾千噸毒油流入市面。事件引起大眾對食用油安全的高度關注。本港消委會曾進行食油檢測，發現僅3款樣本完全不含污染物，另有21款獲總評滿分。

逾千噸毒油流入市面

據台灣衛生福利部食品藥物管理署通報，中聯油脂自4月起生產的大豆沙律油，檢出苯駢芘含量超標，約1,300公噸問題油品已流入市場，部分更已外銷。受影響範圍廣泛，除超市及零售店外，連鎖餐飲集團王品、晶華酒店、路易莎咖啡、味王、卜蜂、爭鮮、聯華食品、桂冠、廣達香等二百多家食品業者均受波及；有關當局更發現57所學校曾使用問題油品，正全力追查下架。

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「沙律油」是甚麼？即大豆油/植物油

沙律油（沙拉油）名稱源自日本食品公司「日清」，因開發出可生食且適用於沙律的油品，直接取名「沙拉油」以突顯其特色，並沿用至今。香港一般稱之為「大豆油」或「植物油」，是常見的烹調用油。

苯駢芘是甚麼？國際公認一級致癌物

苯駢芘（BaP）屬多環芳香烴（PAHs），被國際癌症研究總署（IARC）列為一級致癌物。它常見於有機物不完全燃燒、高溫加工或環境污染中，具有高度親脂性，容易累積於油脂類食品。雖單次食用未必即時危害，但長期反覆暴露可能增加基因突變及癌症風險，尤其與胃癌、大腸癌及肝癌密切相關。

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消委會食油測試：21款獲五星滿分 僅3款零污染物

根據本港消委會測試報告，經過安全測試、營養素含量測試及其後測試後，50款食油樣本中，有21款總評分獲5星（滿分），名單如下：

消委會食油測試：21款獲五星滿分 僅3款零污染物

消費者委員會曾檢測市面50款食油，涵蓋橄欖油、牛油果油、芥花籽油、花生油及調和油等。結果顯示，僅3款樣本完全未被驗出污染物，反映生產過程中做到零污染並非不可能。

3款零污染物食油（安全之選）

「Carbonell」特級初榨橄欖油（西班牙，500毫升，約$55） 「Primo」有機葵花籽油（意大利進口，1000毫升，約$108） 「Showa」芥花籽油（日本，1000克，約$72）

21款獲五星滿分

根據消委會測試報告，21款獲總評分獲5星（滿分）中，12款為特級初榨橄欖油，餘下9款分別為牛油果油、芥花籽油、花生油、調和油，名單如下：

「Carbonell」Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil 「TESCO」特級初榨橄欖油 「MASSERIE diSANT'ERAMO」Extra Virgin Olive Oil Delicate Cold Extraction 「百益Filippo Berio」Extra Virgin Olive Oil 「Meadows」Extra Virgin Olive Oil 「Primtori」Organic Extra Virgin Olive Oil 「伯爵 Borges」Extra Virgin Olive Oil Cold Extraction Original 「百得利 Bertolli」特純橄欖油 「樂家 Colavita」特純橄欖油（冷壓） 「city'super」Organic Extra Virgin Olive Oil 「Coosur」Extra Virgin Olive Oil 「加利奧 Casino」Huile D'olive Vierge Extra Extra Virgin Olive Oil 「La Tourangelle」Avocado Oil 「Grove」Extra Virgin Cold Pressed Avocado Oil 「Showa」Light Canola Oil (Added Vitamin E) 「Clearspring」Organic Rapeseed Oil (Unrefined, Cold Pressed) 「Spectrum Culinary」Organic Canola Oil (Expeller pressed) 「大昌食品 DCH Brand」優質純正芥花籽油 「皇冠牌 Crown」極品花生油 「Costa d'Oro」Vitapiù 5 Oils (Sunflower, Grapeseed, Corn, Flaxseed, Rice Bran) 「駱駝嘜 CAMEL BRAND」花生特級食油

慎選食油3大貼士

台灣毒油事件敲響食品安全警號。消委會亦列出了選用食油貼士，尤其是在​​高溫烹調情況下：

不重複使用食油：烘焗時食油一般不會重複使用，因此變質風險較小。油炸時食油如需作多次重覆使用，則建議使用單元不飽和脂肪酸含量較高的食油。 所選食油的煙點應高於烹調溫度：當烹調溫度高於煙點時，食油會冒出油煙，而過量吸入油煙可影響健康。 以下情況需將食油棄置並及時更換：當油炸用食油顏色明顯變深；出現明顯油膉味；於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。

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