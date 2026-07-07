台灣爆毒油風波！大豆沙律油含一級致癌物 1300公噸毒油流市面｜附消委會推介21款5星食油
發佈時間：16:00 2026-07-07 HKT
台灣近日爆發食安風波，中聯油脂股份有限公司主動通報旗下大豆沙律油（沙拉油）驗出一級致癌物「苯駢芘」（BaP）超標，涉及泰山、福壽、福懋等品牌，至少15款產品需下架回收，逾千噸毒油流入市面。事件引起大眾對食用油安全的高度關注。本港消委會曾進行食油檢測，發現僅3款樣本完全不含污染物，另有21款獲總評滿分。
逾千噸毒油流入市面
據台灣衛生福利部食品藥物管理署通報，中聯油脂自4月起生產的大豆沙律油，檢出苯駢芘含量超標，約1,300公噸問題油品已流入市場，部分更已外銷。受影響範圍廣泛，除超市及零售店外，連鎖餐飲集團王品、晶華酒店、路易莎咖啡、味王、卜蜂、爭鮮、聯華食品、桂冠、廣達香等二百多家食品業者均受波及；有關當局更發現57所學校曾使用問題油品，正全力追查下架。
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「沙律油」是甚麼？即大豆油/植物油
沙律油（沙拉油）名稱源自日本食品公司「日清」，因開發出可生食且適用於沙律的油品，直接取名「沙拉油」以突顯其特色，並沿用至今。香港一般稱之為「大豆油」或「植物油」，是常見的烹調用油。
苯駢芘是甚麼？國際公認一級致癌物
苯駢芘（BaP）屬多環芳香烴（PAHs），被國際癌症研究總署（IARC）列為一級致癌物。它常見於有機物不完全燃燒、高溫加工或環境污染中，具有高度親脂性，容易累積於油脂類食品。雖單次食用未必即時危害，但長期反覆暴露可能增加基因突變及癌症風險，尤其與胃癌、大腸癌及肝癌密切相關。
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消委會食油測試：21款獲五星滿分 僅3款零污染物
根據本港消委會測試報告，經過安全測試、營養素含量測試及其後測試後，50款食油樣本中，有21款總評分獲5星（滿分），名單如下：
消委會食油測試：21款獲五星滿分 僅3款零污染物
消費者委員會曾檢測市面50款食油，涵蓋橄欖油、牛油果油、芥花籽油、花生油及調和油等。結果顯示，僅3款樣本完全未被驗出污染物，反映生產過程中做到零污染並非不可能。
3款零污染物食油（安全之選）
- 「Carbonell」特級初榨橄欖油（西班牙，500毫升，約$55）
- 「Primo」有機葵花籽油（意大利進口，1000毫升，約$108）
- 「Showa」芥花籽油（日本，1000克，約$72）
21款獲五星滿分
根據消委會測試報告，21款獲總評分獲5星（滿分）中，12款為特級初榨橄欖油，餘下9款分別為牛油果油、芥花籽油、花生油、調和油，名單如下：
- 「Carbonell」Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil
- 「TESCO」特級初榨橄欖油
- 「MASSERIE diSANT'ERAMO」Extra Virgin Olive Oil Delicate Cold Extraction
- 「百益Filippo Berio」Extra Virgin Olive Oil
- 「Meadows」Extra Virgin Olive Oil
- 「Primtori」Organic Extra Virgin Olive Oil
- 「伯爵 Borges」Extra Virgin Olive Oil Cold Extraction Original
- 「百得利 Bertolli」特純橄欖油
- 「樂家 Colavita」特純橄欖油（冷壓）
- 「city'super」Organic Extra Virgin Olive Oil
- 「Coosur」Extra Virgin Olive Oil
- 「加利奧 Casino」Huile D'olive Vierge Extra Extra Virgin Olive Oil
- 「La Tourangelle」Avocado Oil
- 「Grove」Extra Virgin Cold Pressed Avocado Oil
- 「Showa」Light Canola Oil (Added Vitamin E)
- 「Clearspring」Organic Rapeseed Oil (Unrefined, Cold Pressed)
- 「Spectrum Culinary」Organic Canola Oil (Expeller pressed)
- 「大昌食品 DCH Brand」優質純正芥花籽油
- 「皇冠牌 Crown」極品花生油
- 「Costa d'Oro」Vitapiù 5 Oils (Sunflower, Grapeseed, Corn, Flaxseed, Rice Bran)
- 「駱駝嘜 CAMEL BRAND」花生特級食油
慎選食油3大貼士
台灣毒油事件敲響食品安全警號。消委會亦列出了選用食油貼士，尤其是在高溫烹調情況下：
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不重複使用食油：烘焗時食油一般不會重複使用，因此變質風險較小。油炸時食油如需作多次重覆使用，則建議使用單元不飽和脂肪酸含量較高的食油。
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所選食油的煙點應高於烹調溫度：當烹調溫度高於煙點時，食油會冒出油煙，而過量吸入油煙可影響健康。
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以下情況需將食油棄置並及時更換：當油炸用食油顏色明顯變深；出現明顯油膉味；於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。
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