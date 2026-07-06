食安警號？蘋果核切開驚現白絲霉菌 專家揭恐染「霉心病」這3款品種最高危

蘋果是很多人經常吃的水果，有消費者購買進口蘋果，切開後發現果核內出現白色絲狀物，疑似發霉。醫生解釋，這樣的蘋果感染霉心病，最好不要吃，並列出幾種最容易感染霉心病的蘋果。

蘋果果核有白絲別吃！

台媒報導，有市民購買進口蘋果，切開發現疑似有菌絲，擔心是否是保存不當，有食安疑慮。這也是該位市民兩周內，第二度在同一所大賣場內買到相同情況的蘋果。記者遂於相同賣場購買相同品項的蘋果，隨機挑選三個，就有一個中間嚴重發霉，甚至發黑。

【同場加映】天氣熱荔枝極易壞！忌直接放雪櫃？即學3招保鮮秘技 防變黑更可放足1個月！

蘋果感染霉心病因為室溫濕度不當？

有專家解釋，蘋果開花時，真菌會透過花萼中的開口進入發育中的果實，或是有以真菌為食的螨蟲將真菌孢子運輸到果核中，當這些真菌的孢子從花萼進入果核中時，蘋果就會遭受到感染，最常發生於開花期時潮濕的天氣，一般稱為霉心病（Moldy core）。感染霉心病的蘋果若長期存放，有時候感染的部份會擴散到果肉中並導致果肉腐爛（Core rot）。

有消費者以為造成霉心病的原因，是室溫濕度保存不當，但其實這是由果園中自然存在的許多不同種類的真菌感染所致，例如青黴菌（Penicillium）、鏈隔孢菌（Alternaria）和葡萄孢菌（Botrytis）等等。

【同場加映】夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑

霉心病蘋果難發現？

感染的蘋果從外觀上看起來和其他蘋果無異， 如果從果肉往內切，可能不會發現果核裡有發霉的情況。醫生提醒，若中間已經發霉，最好整個都不要吃，因為可能會有菌絲已經滲入果肉。

3種蘋果最易感染霉心病

從花萼延伸到果核有較大開口的蘋果品種會特別容易受到感染， 例如：

富士蘋果（Fuji）

五爪蘋果（Red Delicious）

金冠蘋果（Golden Delicious）

以下蘋果因為花萼的開口較小，比較不易受到感染：

史密斯青蘋果（Granny Smith）

布雷本蘋果（Braeburn）

資料來源：《東森新聞》

延伸閱讀：雨後買水果要小心！盤點4種水果最怕水且不耐放 外表靚其實已變壞？