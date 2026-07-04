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初級大人必學！鋅盤有異味點好？專家教天然除臭法 倒漂白水恐傷管道！

食用安全
更新時間：18:00 2026-07-04 HKT
發佈時間：18:00 2026-07-04 HKT

鋅盤有異味？鋅盤內排水管會積聚食物殘渣、油脂和細菌，若不及時清理，不但傳出陣陣異味，更可能引致堵塞，甚至滋生蟲蟲。專家建議，建立每周清潔習慣，配合正確方法，便能輕鬆保持廚房衛生，各位初級大人要留意！

鋅盤發臭｜為何要定期清潔？3個警號揭髒物積聚

清潔專家指出，廚房鋅盤排水管應每周清潔一次，以防止油脂、皂垢、食物殘渣和礦物質積聚。若疏於打理，這些物質會逐漸硬化，腐蝕管道，縮短使用壽命；更會有以下情況：

  1. 難聞異味：食物殘渣或油脂分解所產生，是最明顯警號。
  2. 排水緩慢：油脂與殘渣令管道變窄，水流不順。
  3. 發出咕嚕聲：部分堵塞導致空氣滯留，排水時發出異常聲響。

此外，排水管周圍若見到污泥、油脂薄膜或黴菌，都是內部堆積的明顯跡象。定期清理不僅消除異味，更能預防堵塞，延長管道壽命。

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鋅盤發臭｜勿倒漂白水、日常除臭3招

專家警告，切勿將漂白水或市面化學排水管清潔劑倒入鋅盤，這些物質會腐蝕管道及軟膠零件，混合使用更可能產生危險氣體。同時，油脂、食用廢油和咖啡渣也不應倒入，它們會在管道內硬化結塊，造成嚴重堵塞。正確做法是食油宜用紙巾吸乾再丟棄、食物殘渣則放入垃圾桶。

若想保持鋅盤清新，可養成以下習慣：

  1. 噴清潔劑刷洗：在排水孔位置噴上溫和清潔劑，用刷子徹底刷淨縫隙。
  2. 放置冰粒：在排水口放滿冰塊，低溫能抑制細菌滋生，減少異味。
  3. 即時清理殘渣：務必將濾網上的食物殘渣及毛髮清走，防止異物流入排水管、堆積發臭。

鋅盤發臭｜天然清潔法：梳打粉＋白醋

專家推薦以梳打粉（碳酸氫鈉）和白醋進行日常清潔，兩者產生化學反應，能自然分解皂垢，無需使用刺激性化學劑。做法簡單：

  1. 先開熱水沖洗排水管數分鐘，軟化油脂。
  2. 將半杯梳打粉直接倒入排水管，再倒入1杯白醋，此時會產生氣泡，有助分解污垢。
  3. 靜置約10至15分鐘，讓反應充分發揮。
  4. 最後用熱水徹底沖洗。每月重複一次，即可維持暢通。

鋅盤發臭｜四字訣「截、濾、避、分」預防

除了清潔，預防同樣重要。台北市工務局衛工處提出「截、濾、避、分」四字訣，適用於廚房及浴室排水管：

  • ：洗碗前先用餐巾紙擦拭碗盤，帶走表面油脂，廚餘分類回收，減少油脂排入管道。
  • ：在鋅盤排水孔加裝濾網，攔截食物殘渣及毛髮，防止異物流入。
  • ：避免將油漆、泥沙等裝潢廢料倒入排水管，施工時應做好保護措施。
  • ：僅將標示「可投入馬桶」的衛生紙丟入馬桶，且每次適量，避免一次性大量沖入。

 

資料來源：Martha StewartTaipei PWD

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