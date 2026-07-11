初級大人必學！螞蟻殺極都有超崩潰？廚房8大平價法寶竟是滅蟻神器 洗潔精+水噴灑都有效？

屋企湧現螞蟻大軍，殺完又有令人極度崩潰！其實滅蟻只要善用廚房8大平價法寶，其中洗潔精加水噴灑，就能輕鬆斷絕蟻路。

廚房8大平價法寶竟是滅蟻神器 洗潔精+水噴灑都有效？

據《Southern Living》報道，螞蟻作為常見的入侵性害蟲，經常無孔不入地鑽進花園、屋內及各種狹小縫隙。廚房裡幾乎所有食物都能吸引牠們，當發現蟻群蹤跡時，往往為時已晚。雖然嚴重的蟲害固然需要專業的滅蟲公司處理，但其實只要善用廚房常見的平價日用品，就能輕鬆阻斷螞蟻的行進路線。滅蟻的關鍵在於了解螞蟻的氣味路線以及為何牠們總是殺之不盡。螞蟻外出覓食時會留下氣味痕跡，引導其他同伴前往食物源頭。只要徹底清除這些氣味路線，便能顯著減少螞蟻的活動。報道盤點了以下8種常見的家居滅蟻法寶：

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1.白醋

白醋是解決家中許多煩惱的熱門天然良方，當中就包括對付螞蟻。螞蟻主要依靠氣味來導航，而白醋濃烈的氣味能輕易破壞這些氣味痕跡。只需將等量的白醋和水混合，噴灑在廚房枱面、踢腳板、窗台，以及螞蟻經常出沒的入口處即可。雖然白醋不能徹底殺死蟻群，但能有效阻止螞蟻再次重返同一區域。

2.檸檬汁

檸檬汁的酸性同樣能干擾螞蟻的氣味路線，同時讓廚房散發清新潔淨的香氣。建議將稀釋後的檸檬汁噴灑在門框、窗台及任何可能鑽入的縫隙，或直接用來擦拭發現螞蟻蹤跡的表面。

3.肉桂

食物櫃裡的那樽肉桂粉不只用來為甜品調味，其濃郁的辛香氣味會讓螞蟻感到極度不適。可以把肉桂粉撒在螞蟻的入口附近，或將肉桂精油用水稀釋後噴灑，甚至將肉桂棒放在食物櫃裡，就能發揮極佳的驅蟲作用。

4.咖啡渣

將咖啡渣放在螞蟻出沒的入口、盆栽或戶外聚集地附近，其濃郁的氣味能起到強烈的阻嚇作用。還可以將咖啡渣與熱水混合，直接淋在蟻巢上。

5.梳打粉

梳打粉是家居用途最廣泛的物品之一，防治螞蟻同樣見效。在自製無毒滅蟲陷阱時，可將梳打粉與糖混合，糖的甜味會負責將螞蟻吸引，當螞蟻進食後，梳打粉可能透過在牠們體內產生化學反應，從而將其殺死。

6.洗潔精

將洗潔精加水稀釋後，直接噴灑在螞蟻身上，或用來清潔牠們走過的表面，有助徹底洗走引導同伴尋找食物的費洛蒙痕跡。定期用溫和的肥皂水或洗潔精水擦拭枱面和地板，能有效減少螞蟻。

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7.薄荷

將薄荷精油用水稀釋後，噴灑在螞蟻可能進入的任何角落。建議每隔幾天噴灑一次，直到看不見螞蟻為止。不過，家中有飼養寵物的人士要格外小心，因為部分動物對高濃度的精油較為敏感。

8.粟粉

粟粉雖然沒有驅除作用，但對付數量龐大的蟻群卻很有幫助。只需在螞蟻聚集的地方撒上大量粟粉，粟粉能起到阻擋作用將螞蟻困在一處。這方法能暫時緩解大規模的蟻患，但並非長久之計。

報道指出，即使使用了最有效的居家除蟻方法，也必須配合良好的預防習慣才能發揮最佳效果。螞蟻時刻都在尋找食物、水源和藏身之所，這意味著即使是極細小的食物碎屑或潮濕環境也會吸引牠們。建議日常保持枱面清潔、將食物妥善儲存在密封容器中、及時維修漏水的水管，以及封好門窗周圍的縫隙，從源頭預防未來的蟲害問題。若已採取以上措施後螞蟻活動仍然持續，便應考慮聯絡專業的滅蟲公司，由他們去識別螞蟻種類並找出蟲害的源頭。

資料來源：《Southern Living》

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