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食藥有禁忌！盤點4種食物不可與藥物同服 西柚+降血壓藥恐致命？牛奶也中招？

食用安全
更新時間：18:00 2026-07-05 HKT
發佈時間：18:00 2026-07-05 HKT

不少人以為服藥時只要按時吞服便可，卻忽略了某些食物與藥物同時服用，會降低部分藥物的療效，輕則降低藥效，重則引發嚴重副作用，甚至損害肝腎功能。有藥劑師列出4種不可與一些常見藥物同時服用的食物，大家務必留意。

食藥有禁忌！盤點4種食物不可與藥物同服

即使是看似健康的飲食習慣，也會影響藥物的作用及效果。以下4種常見食物及飲品，絕不能與某些藥物同時服用：

 

1. 西柚/葡萄柚

葡萄柚和葡萄柚汁會干擾肝臟中負責分解藥物的酶，令血液中的藥物濃度顯著上升，增加副作用風險。藥劑師指出，這類水果與他汀類降膽固醇藥、降血壓藥及抗焦慮藥物同服，可能引致肝損傷、肌肉損傷甚至腎衰竭。

此外，抗過敏藥物「阿萊格拉」與葡萄柚同服，反而會降低藥效。葡萄柚的影響可持續長達24小時，即使分開時間服藥亦無法完全避免風險。

2. 綠葉蔬菜

綠葉蔬菜，例如羽衣甘藍、菠菜、芥藍和西蘭花等，也需要注意。它們富含維他命K，而維他命K會干擾薄血藥「華法林」的療效。

攝取過多的維他命K會降低華法林的療效，導致血栓形成。相反，服用薄血藥的患者毋須完全戒吃綠葉蔬菜，但應保持攝取量穩定。服用薄血藥的患者如果突然增加羽衣甘藍或菠菜的攝取量，可能會影響血液指標。

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3. 乳製品

乳酪、牛奶及芝士等乳製品，與氟喹諾酮類抗生素（常用於治療尿道炎及呼吸道感染）同服時，當中的鈣質會與抗生素在腸道結合，阻礙藥物吸收，降低療效。患者或會發現服用抗生素後，感染症狀未見改善。

此外，乳製品亦會影響甲狀腺藥物「左甲狀腺素」（一種用於治療甲狀腺功能減退症和甲狀腺癌的藥物）的吸收，建議服藥前後相隔至少4小時才進食乳製品。

4. 酒精

酒精並非食物，但同樣值得關注。酒精會與鎮靜藥物（如抗組織胺、止痛藥、精神科藥物）產生協同效應，導致過度嗜睡、反應遲鈍，嚴重可致昏厥。

酒精亦會與多種藥物互相干擾，包括關節炎藥、過動症藥、薄血藥、糖尿病藥、高血壓藥及安眠藥等，可能引致肝損傷或心臟問題。與阿士匹靈或布洛芬等非類固醇消炎藥同服，更會損傷胃黏膜，增加胃出血風險。

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食藥有禁忌！安全服藥3大貼士

藥劑師團隊提供以下實用建議，確保藥物發揮最佳療效：

  • 諮詢醫生：服藥前應向醫生或藥劑師查詢正確服藥方式，例如應空肚或飽肚服、能否與食物同服、需避開哪些食物或飲品。
  • 考慮服藥時機：藥物吸收會受胃酸度及食物影響，部分藥物需空肚服用，部分則需隨餐或高脂食物同服，以提升吸收率。
  • 建立規律的服藥習慣：了解服藥與進食的最佳時間，並養成習慣。可利用手機設定提醒，確保準時服藥，避免漏服或誤服。

資料來源：《EatingWell》

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