晾衫方法大對決！實測4種常見曬法 日本專家實測「1方法」最快乾 做錯這個步驟竟浪費時間

香港天氣潮濕，遇上回南天或雨季，洗完的衣服往往晾幾天都帶有陣陣霉味，令人非常頭痛。網上流傳日本電視節目截圖，教大家如何可以極快晾乾衣服。根據日本氣象協會與多位家事專家的實際測試，這種被稱為「弓型曬法（弓なり干し）」的排列方式，就是能讓衣物最快乾燥的正確答案。不過，除了最強的「紅色曬法」，坊間還有很多常見的晾衫習慣。今天就來拆解其他曬法的缺點，看看為甚麼它們會拖慢衣服變乾的速度。

1.弓型曬法 創造上升氣流

首先了解一下「紅色：弓型曬法」的科學原理。這種曬法是將長外衣、長褲等長款衣物掛在衣架兩側，而短袖衫、短褲等短款衣物則集中在中間排列。

之所以能大幅縮短整體乾燥時間，核心原因在於它能在衣物下方創造高效的「上升氣流」。當中間懸掛短衣物時，衣物下方會留出一個較大的空曠空間。周圍的空氣進入這個相對空曠的區域後，由於上方空間較大，會形成一個順暢的空氣通道。隨著空氣在中間聚集並向上流動，會產生微弱的上升氣流（煙囪效應），這種持續流動的空氣能迅速帶走衣物表面的水氣。

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2.均等曬法 導致乾燥不均

對比之下，藍色：均等曬法，缺點就非常明顯。

這種依長度由長到短、像樓梯般漸進排列的曬法，會導致氣流只能從單一方向通過。當風吹過去時，很容易在長衣物的那一側形成空氣滯留，水分無法順暢揮發，最終導致整批衣服乾燥不均勻，常常出現一邊已經乾透、另一邊卻依然濕漉漉的情況。

坊間還有很多常見的晾衫習慣。今天就來拆解其他曬法的缺點，看看為甚麼它們會拖慢衣服變乾的速度。(魚漿夫婦@FaceBook﻿)

3.V字曬法 阻擋風道囤積水氣

至於許多人順手就會使用的綠色：V 字曬法（即長衣物掛在中間，短衣物掛在兩側），則是家事專家眼中的「中伏位」。

這種排列會讓中間的長衣物把下方的空間完全阻擋。當周圍的空氣進入衣架下方後，會卡在中央被長衣物攔截，無法向上流動。空氣一旦失去對流，水氣就極容易在衣服之間囤積，反而延長了晾衫的時間。

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4.凸凹曬法 削弱風速形成亂流

最後一種是黃色：凸凹曬法，也就是長短衣物交錯混雜懸掛、完全沒有規律的曬法。

這種凌亂的排列方式，會導致氣流在通過衣物之間的縫隙時，不斷撞擊到突出來的長衣物。如此一來，風速會被嚴重削弱，並在衣物表面形成無數個小渦流。因為無法形成有效的單向風道，水分被帶走的速度自然就會大打折扣。

掌握了這4種曬法的利弊，下次晾衫時記得跟隨「紅色：弓型曬法」的黃金法則，把短衫留中間，就能利用天然風道幫衣服快速吹乾了！

資料來源： 魚漿夫婦@Facebook

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