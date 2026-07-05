北上注意！ 廣東酒店被爆唔換床單被套 毛巾風乾後再用 醫生警告恐染皮膚病 籲避免使用「1物品」

近年內地消費成為香港人週末及長假期的指定動作，羅湖等各大口岸每逢假日皆現人海，首季出入境港人已超過1,200萬人次。然而，港人在規劃行程、享受內地高性價比酒店的背後，衛生安全問題或許隱藏巨大隱憂。近日，有內地傳媒針對廣東多個城市的快捷酒店及國際品牌酒店進行「放蛇」實測，揭發極其惡劣的衛生黑幕。

隱形熒光劑現形 「一客一換」淪為謊言

《一線搜查》引述內地傳媒報道，調查團隊在多間酒店的枕頭套、毛巾及水杯上，暗中塗上水溶性的隱形熒光標記。根據業界規定，當前一位客人退房後，酒店必須更換所有床上用品與毛巾，並進行徹底清洗和消毒。然而，當調查人員於翌日再次入住同一個房間時，在紫外線燈的照射下，枕頭套上的熒光標記竟然清晰可見，原封不動；甚至連房間內的水杯也完全沒有經過清洗與消毒。所謂的「一客一換」承諾，在多間知名的連鎖與國際品牌酒店中徹底淪為謊言。

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揭洗衣廠偷工減料 凍水洗滌、高溫烘乾交差

酒店床單、毛巾一般會外判給洗衣廠處理。據内知情人士透露，酒店業競爭激烈導致利潤暴跌，洗衣廠為了壓低成本，往往在清洗過程中嚴重偷工減料。正常情況下，清洗枕頭套、床單等高油脂用品，洗衣廠必須使用最低 65 度至 70 度的熱水進行洗滌以達到去污及殺菌效果。但知情人士指，現時不少洗衣廠為了節省燃料費，全程改用凍水洗滌。

更令人震驚的是，部分供酒店桑拿部或健身室使用的毛巾，甚至連清洗程序都直接省略。洗衣廠僅將使用過的毛巾挑選出來，不經水洗，直接放進烘乾機內烘乾 10 分鐘，將其「返熱」並摺疊好便送回酒店交差。相比起正常洗滌加烘乾所需的 50 分鐘，這種做法雖省時省錢，卻將公眾衛生置之不顧。

網民熱議：從來都用返自己嘅浴巾

報導曝光後，隨即引發大批網民熱烈討論，不少人直言對酒店的衛生狀況感到震驚與無奈。更有曾任職酒店網友留言：「做過入門房務，真係好核突，五星酒店都係咁，仲話全世界國際級都係咁。」許多經常外出的網民紛紛表示：「出外住酒店我從來都用返自己嘅浴巾、面巾、牙杯、牙刷，用即用棄嘅床套、被套、枕頭套。」 「其實全世界酒店都是如此，只能靠自己。」

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醫生：大幅增患皮膚病風險 避免使用酒店毛巾

面對酒店毛巾與床單未能徹底高溫清洗及消毒的情況，這些用品極易成為細菌和病毒交叉感染的溫床。皮膚科醫生陳厚毅指出，接觸未經妥善清洗的酒店用品，會大幅增加感染各類皮膚病的風險：

細菌感染： 劑有金黃葡萄球菌的毛巾，接觸皮膚後可引發嚴重的皮膚發炎。 真菌感染： 潮濕的毛巾易滋生真菌，可引發各類癬病。 病毒感染： 甚至連傳染性軟疣等病毒，也有機會透過不潔毛巾傳播。

醫生提醒，若市民入住酒店後發覺皮膚出現紅、腫、熱、痛等細菌感染跡象，應盡快就醫並遵從醫生處方使用抗生素。若出現痕癢或紅斑等真菌感染症狀，切忌自行亂塗類固醇藥膏，否則非但無法根治，反而會令皮膚感染情況更加惡化。醫生亦建議市民如欲減低感染皮膚病的風險，應儘量自備私人或一次性用品，尤其是本身患有濕疹或皮膚有傷口的人士，最好避免使用酒店毛巾與循環使用的拖鞋，並在入住時留意毛巾是否有熨燙後的整齊折痕及異味，以確保個人衛生。

資料來源：《一線搜查》

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