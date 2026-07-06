夏天香蕉惹果蠅點算好？買回家多做1個動作 只需30秒防蟲卵孵化

炎夏買香蕉回家，總惹來一大堆果蠅！有滅蟲專家教，買回家後只要多做1個簡單動作，花短短30秒就能極速避免蟲卵孵化。

香蕉買回家多做1個動作 只需30秒防蟲卵孵化

魚漿夫婦在Facebook專頁發文分享X（原推特）網友經驗，他稱自己以前不知道，買了香蕉就直接吃，結果天氣一熱便爆發果蠅災難。後來他請來專業的除蟲人員到家中處理。專家則分享了一個方法：

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香蕉買回家後，立刻用流動的清水沖洗約30秒。

除蟲人員表示，由於香蕉皮表面可能依附著大量肉眼難以察覺的果蠅蟲卵。只要事先用水將果皮上的蟲卵徹底沖走，基本上就能杜絕果蠅滋生。該網民跟著照做後驚嘆，家中的果蠅真的神奇地消失了。

網民分享：2招低成本滅果蠅神技

除了用清水沖洗香蕉外，曾經有網民亦分享了多項實戰經驗，有助解決果蠅問題：

2招低成本滅果蠅神技：

若要捕殺果蠅，可嘗試利用「白醋、洗潔精與水」按比例混合製成陷阱。白醋散發的酸甜氣味能有效吸引果蠅飛入；而洗潔精的化學特性會破壞水的表面張力，使果蠅一旦接觸水面便無法逃脫。

只需將一粒蒜頭，放在香蕉的蒂頭上，即可令果蠅退避三舍。其驅蟲關鍵在於蒜頭含有強烈的大蒜素，這種辛辣且具高度揮發性的氣味，對絕大多數昆蟲都有顯著的驅避效果。不過要注意的是大蒜素在空氣中極易氧化，建議將蒜頭剝皮或切開，以釋放更濃烈的氣味。同時，由於蒜頭的氣味會隨時間轉弱，通常半天至一天後便需更換新鮮的切開蒜頭，才能確保驅蟲效力持續。

資料來源：魚漿夫婦

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