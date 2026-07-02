衣物洗完比馬桶污糟？洗衣機恐成「細菌大本營」濾網卡毛髮、夾層藏霉菌｜附日常清潔攻略

你以為每日洗完衫，衣物就真正乾淨嗎？洗衣機非自動殺菌器，若不定期清潔，便會成為微生物的溫床。有醫生分享，家用洗衣機若不定期清潔，可能成為細菌和黴菌的溫床，令衣物從「髒水池」中撈上來，隨時引發皮膚搔癢、紅疹，甚至腸胃不適。想讓衣服真正乾淨，就必須先令洗衣機本身保持清潔，守護家人健康。

洗衣機為何會變髒？80%細菌超標

重症科醫生黃軒在個人Facebook撰文，指出洗衣機內部暗藏的衛生陷阱。洗衣機的污垢主要來自洗衣液使用過量，而超量的洗衣液會殘留在洗衣機內，尤其是洗衣機夾層和底盤，形成污垢，這些污垢更可能比馬桶細菌多。

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調查發現，家用洗衣機中約80%的細菌總數超標，超過一半檢出大腸桿菌與黴菌。國際研究亦指出，洗衣機環境中可能殘留耐藥菌，進而污染衣物，甚至在醫療機構造成交叉感染。即使經過清洗與漂洗，衣物上仍可能殘留革蘭氏陰性菌與霉菌，證明「洗衣」並不等於「殺菌」。

濾網黑黏、筒槽夾層成霉菌大本營

黃軒醫生指出，洗衣機外表光亮如新，但內部結構複雜，多個隱蔽位置容易積聚污垢。專業維修師傅拆開洗衣機後，常見以下驚人場面：：

濾網：卡住毛髮與纖維，長期不清如同垃圾桶。黑黏一坨，散發異味。 內外筒夾層：潮濕縫隙最適合霉菌生長。筒槽刷洗時，水瞬間變成泥漿色。 底盤與排水管：殘留水垢與洗衣粉，成為細菌繁殖區，如同從下水道撈出。

許多人驚覺每日穿着的「乾淨衣物」，竟然是從如此骯髒的環境中漂洗出來。

日常清潔 vs 專業拆洗

黃軒醫生指出，消費者可以自行進行日常維護，但效果有限，建議定期進行專業拆洗：

1. 日常清潔：使用洗衣機時可配合含氧漂白劑清潔劑；洗後保持內筒通風，減少濕氣積聚。

洗衣機清洗方法：

使用洗衣機槽自潔模式或一般清洗模式，開到最高水位。 加入洗衣機清潔劑或過碳酸鈉，溶於溫水後倒入洗衣機。 如果污垢多，可以在中間暫停，撈乾淨後再繼續清洗。 洗衣機槽洗淨脫水後，用濕毛巾擦拭底部污垢。 再用滿水位的洗衣模式繼續進行清洗，直至沒有污垢為止。

2. 專業拆洗：建議每3至6個月聘請專業師傅進行一次拆機深層清洗。

研究證實，「含氧系漂白劑」能顯著降低洗衣機與衣物上的細菌負荷，而單用醋或梳打粉效果有限。

資料來源：重症專科醫生黃軒

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