肉桂不只用來煮食！盤點6大神奇家居用途 1招放衣櫃極速驅除蛀蟲

肉桂除了撒在咖啡、製作甜品或煮食，還有甚麼用途？有專家盤點肉桂6大神奇家居用途，其中只需要簡單1招放入衣櫃即能極速驅除蛀蟲，輕鬆打造健康家居環境。

盤點肉桂6大神奇家居用途 1招放衣櫃極速驅除蛀蟲

據《Southern Living》報道，從肉桂卷、聖誕曲奇、燉菜、墨西哥辣醬，甚至是青檸批，肉桂幾乎能為所有菜餚增添一絲溫暖的美味。還有不少人喜歡在拿鐵上撒肉桂粉，或拌入燕麥粥中。肉桂除了在廚房用途廣泛，在日常生活及家居打理上，其實也具備意想不到的神奇功效。報道盤點了以下6種肉桂的隱藏家居妙用方法：

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肉桂神奇家居用途

肉桂神奇家居用途

1.自製空氣清新劑

只要在爐具上慢燉一鍋香料，就能讓家中一年四季都充滿芬芳。做法十分簡單，只需將肉桂棒及其他香料，例如丁香、檸檬片、橙片、蘋果、迷迭香及生薑等，放入一鍋水中，根據個人喜好慢火熬煮，並隨時添加適量清水即可。

2.製作清潔膏

肉桂含有肉桂醛，具抗菌作用，而含有的丁香酚，則具防腐功效，因此是一種非常有效的天然溫和清潔劑。只需將肉桂粉、梳打粉和水混合，製成帶有天然香味的清潔糊，便可輕鬆清潔佈滿污垢的水槽、爐具及廚房枱面，除污之餘更會留下甜美的肉桂香氣。

3.充當植物天然殺菌劑

利用肉桂強大的抗菌及抗真菌特性，可將其當作盆栽的天然殺菌劑。只需將少量肉桂粉撒在室內盆栽或花園植物周圍的泥土上，即可防止霉菌、白粉病及真菌滋生。若植物不幸染上真菌病害，可將1茶匙肉桂粉與2杯水混合製成噴霧，直接噴灑在植物的葉片及莖幹上。

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4.驅趕害蟲

肉桂不僅能保護植物免受真菌感染，更是驅趕害蟲的神器。將肉桂粉撒在泥土上，可驅走螞蟻、果蠅、蚜蟲、蟎蟲及其他爬行昆蟲，防止牠們啃食植物。此外，老鼠及其他囓齒類動物亦極度討厭肉桂的氣味；若在家居附近發現老鼠蹤跡，灑上肉桂便是一種極佳的天然防禦手段。雖然肉桂不能直接殺死害蟲，但其氣味足以令牠們遠離。

5.驅除衣櫃蛀蟲

不妨用肉桂棒製作天然香囊，放入衣櫃中。這不僅能有效驅除蛀蟲，保護衣物完好無損，打開衣櫃時更能聞到清新的辛香味。當肉桂棒的香味逐漸減弱時，只需及時更換新的香囊，即可保持強效的驅蟲功效。

6.製作裝飾品

可以把肉桂棒綁在花圈上、加入餐桌的擺設中，或直接將肉桂棒串成獨特的花環。還可以用肉桂粉與孩子們一起製作帶有復古香氣的鏤空裝飾品，享受手作樂趣。

資料來源：《Southern Living》

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