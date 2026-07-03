儲埋一堆衫先洗最慳水？ 原來一直用錯！ 日本專家揭3大反效果 主婦必學「洗衣機使用」黃金法則

不少獨立生活的「初級大人」為了慳水、慳電，同時貪圖方便，總喜歡將脫下來的髒衣服積存一至兩天，直到把洗衣機塞得滿滿的才一次過清洗。不過，日本知名洗衣研究員平島理惠指出，這個自以為精打細算的觀念完全錯誤！洗衣機內的衣物放得太多，非但洗不乾淨，甚至會弄巧成拙導致更嘥水、嘥電。到底洗衣機的「黃金洗衣量」是多少？立刻看看專家的詳細分析！

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污糟衫褲塞滿洗衣機 3大嚴重後果

很多人抱著「反正洗衣機開一次就是用這麼多水，塞得越滿越划算」的心態。但平島理惠表示，這種盲目追求「大容量」的清洗方式，其實會對衣物和機器帶來以下3大反效果：

無法徹底去污： 當洗衣槽被塞得密不透風時，衣物在滾筒內會失去翻滾和互相摩擦的空間，洗衣劑無法平均滲透每件衣服的纖維，導致汗漬和污垢依然殘留。

細菌滋生引致異味： 由於水流無法有效帶走所有髒污，洗完的衣服極易殘留皮脂與細菌。衣服晾乾後，不但沒有洗衣粉的香氣，反而會散發出一陣陣洗不掉的「汗臭味」或霉味。

增加耗損更浪費水： 衣服過重會令洗衣機的電機運轉過載，加速機器老化。更糟糕的是，部分智能洗衣機會因為偵測到衣物過多、開頭洗得不順而自動追加沖洗次數，結果反而變得更費水費電。

污糟衫褲塞滿洗衣機 3大嚴重後果

主婦必學7分滿黃金法則

既然將洗衣機塞滿是錯誤的，那每次洗衫應該放多少份量才最合適？平島理惠提出了最完美的「黃金洗衣量」標準，不論是本地家庭常用的前置式（大眼雞）還是頂置式（日本牌子葉輪式）洗衣機都同樣適用：放入髒衣服後，洗衣槽頂部必須預留大約 20% 至 30% 的空隙（七分滿）。這個預留的空間能確保衣物在機內有足夠的跌落與翻滾動能，讓水流、空氣和洗衣劑徹底穿透衣物纖維，達到最高效的清潔與省水效果。

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2大正確洗衫省水習慣 衣服切勿長時間堆疊

除了拿捏好「七分滿」的黃金洗衣量外，專家亦建議初級大人要養成以下兩個正確的洗衫習慣，才能真正做到慳水、乾淨兼備：

第一招： 很多人習慣將脫下來的髒衣服、甚至洗完澡後的濕毛巾直接丟進洗衣機裡累積。平島理惠提醒，洗衣槽內部環境本就潮濕，衣服悶在裡面一兩天，會變成細菌與霉菌繁殖的溫床。建議平時使用通風良好的洗衣籃存放髒衣物，待清洗時才放入洗衣機。

第二招：洗衣液或洗衣粉並非「放得愈多愈乾淨」。如果衣服多、洗衣劑放得更多，一旦洗衣機的水流沖洗力度不夠，殘留的化學物質不僅會損害衣物纖維，穿上身後更會刺激皮膚，引發敏感。市民應依照黃金洗衣量，並嚴格遵循洗衣產品標示的建議劑量投放即可。

資料來源：洗衣研究員平島理惠

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