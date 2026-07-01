洗完都有酸餿味？夏日汗臭原來關衫事 研究揭聚酯纖維是元兇｜附揀選衣料貼士

炎炎夏日，稍一活動便汗流浹背，但你有否發現，穿着某些運動衫後，汗臭味特別濃烈，即使清洗後依然殘留「酸餿味」？加拿大亞伯達大學一項研究為此解開謎團：原來衣服材質才是汗臭的真正元兇，是聚酯纖維（Polyester）。炎熱天氣下又該選擇哪種衣料最合適？了解科學原理，便能輕鬆告別尷尬體味。

酸餿味元兇：聚酯纖維令臭味卡住難洗走

亞伯達大學紡織服裝系研究員Rachel McQueen博士領導的團隊，將不同纖維浸泡在模擬汗液中，分析其吸附及釋放臭味化合物的能力。結果發現，棉（Cotton）和黏膠纖維（Viscose）等植物性纖維素纖維，吸附並釋出的臭味化合物數量較少；而聚酯纖維、尼龍（Nylon）和羊毛（Wool）則釋出較多難聞氣味。

McQueen博士解釋：「聚酯纖維屬於『疏水』材質，卻非常『親油』。汗水中的脂肪酸和揮發性有機化合物會被牢牢鎖在纖維內部，一般清洗難以完全移除。隨着衣物反覆穿着、清洗，殘留的臭味油脂不斷積聚，再度接觸皮膚時便會釋出酸臭味。」

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貼士1：棉與黏膠纖維較佳 尼龍羊毛通風即可

研究發現，雖然尼龍和羊毛初期會吸附大量臭味化合物，但它們釋放的速度較聚酯纖維快。經過24小時後，尼龍和羊毛的臭味化合物排放水平已大幅下降，接近植物性纖維素纖維的水平。因此，McQueen博士建議：「聚酯纖維衣物必須清洗才能去除異味；但尼龍和羊毛衣物不一定需要即時清洗，掛在通風處晾一晾，臭味便會消散。」

因此，在運動或炎熱天氣日子，可優先選擇棉、黏膠纖維或兩者混紡的衣物，減少臭味殘留。日常上班出門，可選擇尼龍或羊毛材質，回家後掛在通風處晾乾即可，無需頻繁清洗。

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貼士2：避免聚酯纖維 標榜抗菌也未必有效

McQueen博士指出，消費者選購運動衫或日常衣物時，若擔心汗味問題，應盡量避免聚酯纖維。即使產品標榜「抗菌」，由於纖維化學結構與汗液臭味化合物的相互作用，抗菌功能也未必能有效中和異味。若無法避免，每次穿着後應盡快用適當清潔劑徹底清洗，並在陽光下晾曬，助分解殘留油脂。

她希望研究結果能推動紡織業界研發改良版聚酯纖維，使其更吸水、更少吸附脂肪酸，從源頭解決問題。

資料來源：YNET

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