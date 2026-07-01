初級大人必學！兩個月不吸床褥污垢驚現大量「蛋白粉」專家：起床立即摺被反助長塵蟎滋生 附清洗床具指南

香港天氣長年潮濕悶熱，正正是室內過敏原「塵蟎」繁殖絕佳溫床。早前有網民在社交平台Threads上分享，指自己持除蟎機清潔床鋪時，竟然吸出驚人的污垢，他無奈自嘲：「兩個月冇吸床褥，吸完得到10g免費（蛋）白粉，多謝塵蟎們呢兩個月嘅陪伴。」相片中堆積如山的粉末隨即引發熱議，有網民隨即糾正「其實嗰啲主要係皮屑」。

塵蟎 VS 皮屑 兩者關係超緊密！

針對Threads上的討論，不少心細的網民指出，除蟎機吸出來的白色粉末，絕大部分其實是人類每天新陳代謝掉落的「皮屑」，而非塵蟎活體。然而，這並不代表床鋪很乾淨。有患有嚴重濕疹的網民留言解釋，皮屑正是塵蟎最愛的食物。醫學研究亦證實，真正導致人類皮膚過敏、誘發濕疹或鼻敏感的，往往不是塵蟎本身，而是塵蟎的屍體及其排泄物。據統計，全球約有10%的人口以及高達80%的過敏症患者，皆對塵蟎的排泄物有嚴重的過敏反應。一般家庭的床褥中，可能潛藏着多達100萬隻塵蟎，若不定期清理，極易引發皮膚病、鼻腔刺激，甚至加劇哮喘等嚴重呼吸道問題。

比較 塵蟎 皮屑 本質 節肢動物（活體），以人類脫落的皮屑、毛髮維生。 廢棄物，人體每天自然代謝、剝落的老廢角質。 外觀形態 屬於微小生物，約0.2至0.3毫米，呈半透明乳白色，肉眼無法看見，需在顯微鏡下觀察。 肉眼可見的細碎白色粉末或片狀物，大量堆積時呈現灰白色的皮屑粉末。 出沒位置 藏身於溫暖、潮濕且易積聚皮屑的布料中（如床墊、枕頭、被褥、地毯、布沙發）。 會隨機散落在衣物、梳子、床單表面，或積累在梳化缝隙中。 造成的影響 塵蟎本身的排泄物與屍體是強烈的過敏原，會引發打噴嚏、流鼻水、鼻塞或皮膚發癢等過敏反應。 本身無害，但大量積聚時會吸引塵蟎來覓食與繁殖。

起床即摺被反淪塵蟎溫床

多年來，不少家庭的傳統觀念都認為「起床後立即整理床鋪」是良好政理習慣。然而，英國倫敦金斯頓大學（Kingston University）的一項研究卻顛覆了這個傳統。

研究指出，人類在睡眠期間，身體會透過汗水和呼吸釋放大量的熱量與濕氣。如果起床後立刻把被子整齊摺好，這些水分和溫暖的體溫就會被牢牢困在被窩與床褥之間，形成一個溫暖潮濕的微型「小溫室」，反而為塵蟎創造了極佳的繁殖環境。相反，如果不整理床鋪，反而能讓殘留的水分迅速蒸發，使床鋪環境變得乾燥，從而令塵蟎因脫水而死亡。

早前有網民在社交平台Threads上分享，指自己持除蟎機清潔床鋪時，竟然吸出驚人的污垢，他無奈自嘲：「兩個月冇吸床褥，吸完得到10g免費（蛋）白粉，多謝塵蟎們呢兩個月嘅陪伴。」（Threads@l______ch）

起床後宜先掀被通風一小時

專家強調，這並不代表市民可以從此懶理床鋪，而是應該「調整整理的時間」。最理想的防蟎做法是起床後不要立刻摺被，應順手將被子掀開，並打開房間窗戶，讓被褥和床褥通風至少1小時。

透過新鮮空氣的流通，能有效分散床鋪間殘留的水分、降低整體濕度，令塵蟎失去生存的基本條件。對於行色匆匆的香港打工仔而言，若趕着出門上班，大可將被子攤開通風，待晚上回家後才整理，確保床鋪乾爽。

除塵蟎簡單5招

床具深度清潔黃金時間表

除了改變起床摺被的習慣，專家亦提供了以下公認的床具清洗與消毒頻率，助市民徹底遠離「玻璃肌」與氣管敏感：

床具類別 清潔頻率 清潔方法建議 床單、被袋 每週 1 次 使用洗衣機配以洗衣液，並盡量以高溫洗滌以殺滅細菌與蟎蟲。 床褥深層清潔 每月 1 次 定期使用設有高效濾網的吸塵機或家用蒸氣清潔器，清除深層皮屑與蟲卵。 羽絨被、枕頭 每 6 個月 1 次 進行全面清洗及徹底烘乾，防止內部棉絮因受潮而發霉滋生塵蟎。

資料來源：Threads@l______ch

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