初級大人必學！8424/甘美/黑美人西瓜點揀好？買西瓜只識拍打聽聲？即睇6招揀瓜法 附4大忌食人群

炎夏吃西瓜消暑，面對8424、甘美及黑美人等大熱品種，到底要怎樣挑選？《星島頭條》綜合網上資料、營養師、中醫師的建議，幫大家分清西瓜品種、掌握選擇熟瓜方法，並提醒高危族群切忌過量進食，讓大家吃得開心又放心。

8424/甘美/帥童/華寶/黑美人西瓜怎樣選？

市面上的西瓜品種繁多，近年大熱的「8424」、「甘美」及經典的「黑美人」到底有何分別？綜合網上資料，為大家拆解5大西瓜品種特色，口感與甜度各有不同：

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8424西瓜（又稱麒麟瓜）：採用新疆哈密瓜的種植技術研發而成。特點是外皮較薄、果肉紅潤且無籽，糖度可高達14至15度。市面最常見的正品通常配有紅色的「8424」標籤。 黑美人：果實呈長橢圓形，果皮呈黑綠色且條斑不明顯，重量約2.5至3.5公斤。肉色深紅，肉質爽口多汁，糖度約12至14度，品質甚為優良。 甘美西瓜：外形呈細長的橢圓形，皮薄無黑核，果肉較紅。其口感極佳且非常爽口解渴，甜度更高達15%以上。 帥童西瓜：果皮綠色帶有齒條及蠟粉，果皮較韌。果肉呈紅色，無籽或僅有極少量的白色癟籽。中心糖含量約11.8%，邊緣糖含量約9.2%，口感良好。 華寶（大西瓜）：果型為長橢圓形，果皮淡綠色並帶有網紋。肉質脆嫩，體積龐大，重量可達12至17公斤。

6招選西瓜秘訣 西瓜1顏色代表過熟

買西瓜只懂拍打聽聲？據健談網站資料，台灣高雄市鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師指出，除了常見拍打聽聲音的方式外，只要仔細觀察西瓜的各個部位，就能輕鬆挑選出成熟好吃的西瓜：

6招選西瓜秘訣

6招選西瓜秘訣

6招選西瓜秘訣：

觀察果形： 宜選擇頭尾大小勻稱、圓潤光滑的果實。若外形如柚子般頭小尾大，或表面有如溝瓣般的凹陷，風味通常較差。

宜選擇頭尾大小勻稱、圓潤光滑的果實。若外形如柚子般頭小尾大，或表面有如溝瓣般的凹陷，風味通常較差。 觀察瓜紋： 小玉西瓜的深綠色瓜紋較明顯，可仔細觀察直條瓜紋宜寬闊、橫條瓜紋則以緊密排列為佳；若是大西瓜的深綠色瓜紋較不明顯，但仍可作為輔助判斷的依據。

小玉西瓜的深綠色瓜紋較明顯，可仔細觀察直條瓜紋宜寬闊、橫條瓜紋則以緊密排列為佳；若是大西瓜的深綠色瓜紋較不明顯，但仍可作為輔助判斷的依據。 觀察顏色： 成熟的西瓜應呈現漂亮的碧綠色，但底部貼地處日曬較少，該處若呈現黃色或淡黃色，代表西瓜已成熟；若顏色退成淡綠色，則可能已經過熟。

成熟的西瓜應呈現漂亮的碧綠色，但底部貼地處日曬較少，該處若呈現黃色或淡黃色，代表西瓜已成熟；若顏色退成淡綠色，則可能已經過熟。 觀察果梗： 連接瓜藤的果梗若呈彎曲狀，代表西瓜生長於主枝，水分及養分較足，品質優於果梗直立的西瓜。此外，瓜蒂根部若有輕微內凹，亦表示果實已成熟。

連接瓜藤的果梗若呈彎曲狀，代表西瓜生長於主枝，水分及養分較足，品質優於果梗直立的西瓜。此外，瓜蒂根部若有輕微內凹，亦表示果實已成熟。 觀察瓜臍： 西瓜底部的瓜臍圓圈宜小而窄、外型完整且按壓時帶有彈性。若瓜臍已破裂，恐有受蟲害風險，應避免購買。

西瓜底部的瓜臍圓圈宜小而窄、外型完整且按壓時帶有彈性。若瓜臍已破裂，恐有受蟲害風險，應避免購買。 聆聽輕拍聲：輕拍西瓜腰身時，若發出低沉的「咚咚」聲響並帶有輕微震動感，表示水分充足；若聲音過於清脆，則代表水分較少。

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4類人群應限制西瓜進食量

西瓜雖然富含脂溶性維他命，但並非人人皆宜。據健康醫療網網站資料，台北慈濟醫院中醫部主任游明謙醫師提醒，西瓜屬性較寒，進食份量最多以一個手掌為限，他更特別點名以下4類高危人士應限制進食量：

1.容易腹瀉體質

西瓜屬性甘寒，若本身體質寒涼、腸胃不佳、容易咳嗽、腹瀉體質、大便不成形或軟稀感、腸胃敏感不宜吃太多西瓜。吃偏寒的西瓜容易引發肚瀉，其原因眾多，包括脂溶性維他命攝取過多無法吸收、自律神經系統改變導致腸胃敏感，或是食物過敏等。這類人士並非完全不能吃，但必須密切注意攝取份量及自身症狀的穩定性。

2.糖尿病患者

糖尿病患者必須嚴格控制進食西瓜的份量，以免血糖急速飆升。每100克西瓜的熱量約為35kcal，雖然看似不高，但若飯後吃下一大盤，熱量隨時高達100至200kcal，相等於吃下一整碗白飯。若糖尿病患者飯後進食大量西瓜，會導致血糖控制極度不理想。建議每次最多以一個手掌大小為限，並應優先選擇高纖維的水果，避免血糖迅速上升。

3.腎病及需限制水分人士

西瓜的含水量高達93%，一口接一口雖然非常解渴，但對於必須「限水」的病人而言卻是極大的隱患。正在洗腎、腎功能不全、患有慢性腎病或心臟衰竭的患者，必須小心控制水分攝取量，可能會令患者出現氣喘加劇的情況，或者是腎臟水分排不出去，所以要注意食用的份量。

4.患有哮喘或呼吸道疾病人士

哮喘的小童吃瓜果類特別容易引發咳嗽。根據他多年的臨床經驗，每5個人當中就有1個會對西瓜過敏，西瓜很可能就是過敏體質者的致敏原。因此，患有呼吸系統疾病、哮喘或屬過敏體質的人士，若吃完西瓜後出現咳嗽問題，應盡量改為少量攝取。

游醫師建議，飲食應符合中庸之道，西瓜雖好但適量即可。為了發揮西瓜最大的營養價值及保護腸胃，他指出，西瓜富含脂溶性維他命，這類維他命必須配合油脂才能被人體吸收，不像水溶性維他命般能隨時吸收。因此，在正餐後進食西瓜，營養吸收效果最佳。此外，天氣炎熱，大家都會將西瓜放進雪櫃保存以防細菌滋生。然而，西瓜本身屬性寒涼，若經過冷藏後直接吃下肚，極易刺激腸胃導致敏感。建議從雪櫃取出後，先在室溫放置一會回溫後才進食。若進食後感到身體不適，應即時調整食用量。

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