咖啡渣直接倒落垃圾桶超浪費！可當洗潔精兼除鞋臭？即睇9大神奇隱藏用途

每日沖完咖啡，習慣將咖啡渣直接當垃圾倒掉？有專家盤點咖啡渣的9大神奇隱藏用途，不僅能代替化學洗潔精輕鬆去油污，更是極速吸除鞋櫃異味的天然神器。

咖啡渣9大神奇隱藏用途 可當洗潔精兼除鞋臭？

據日媒《grapee》報道，不少喜歡滴漏咖啡的人，沖泡後都會將殘留的咖啡渣直接當垃圾倒掉。Key Coffee株式會社指出，咖啡渣有以下9大隱藏用途：

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咖啡渣9大神奇隱藏用途

1.自製天然肥料及堆肥

咖啡渣具有多孔結構，表面有許多孔隙，有助改善土壤狀況，是家庭園藝的理想肥料。不過，若直接將咖啡渣撒在泥土表面是無效的，必須按照以下步驟製作肥料：

在紙箱內鋪上報紙，並用封箱膠紙將底部及四側密封，防止液體滲漏。 將枯葉或落葉裝至紙箱約七成滿，加入已徹底風乾的咖啡渣並攪拌均勻。 每天輕輕攪拌使其充分發酵，若摸上去有微溫，即代表發酵順利，過程中可持續加入咖啡渣。

2.循環再用作除臭劑/空氣清新劑

咖啡渣具有極佳的吸味及除臭功效，非常適合用於鞋櫃、煙灰缸、廁所、雪櫃、塑膠保鮮盒、鍋碗及烤魚架等容易產生異味的地方。只需將乾燥的咖啡渣裝入布袋，或放在開口容器內，放置於需要除臭的角落即可。若想去除煮食鍋具的異味，可在鍋中加水及咖啡渣，煮沸後放涼再清洗，便能極速除臭。

3.天然除草劑

咖啡渣含有抑制植物生長的物質，能有效防止雜草滋生。與做肥料不同，若用作除草，只需將乾燥的咖啡渣直接撒在想抑制雜草生長的區域即可。

4.驅蟲及防流浪貓

螞蟻、蚊子、蛞蝓、蝸牛，甚至貓，都非常討厭咖啡散發的氣味。因此，在屋外四周、花槽溝、外牆邊或房屋周圍的地面撒上咖啡渣，能有效驅趕害蟲及防止流浪貓靠近。

5.浸浴劑

對於喜歡咖啡香氣的人，咖啡渣更是極佳的沐浴添加劑。只需將咖啡渣放入布袋綁緊，直接放入浴缸中，浴室便會瀰漫著淡淡的咖啡香，帶來極致放鬆的浸浴體驗。

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6.洗潔精替代品

咖啡渣能用作洗潔精，可用來清洗玻璃杯及水樽。只需在瓶內加入少量咖啡渣，搖晃幾下便能輕鬆洗淨。面對極度油膩的餐具，先用咖啡渣擦拭吸油，隨後清洗會變得更加輕鬆。

7.用於染料和顏料

將咖啡渣加水煮沸後提取的液體，可當作天然染料或顏料使用。由於不同咖啡豆種類及烘焙程度會產生深淺不一的咖啡色，大家可嘗試調配不同濃度，染出獨一無二的布料質感。

8.擦鞋及金屬拋光打蠟

咖啡渣內含的天然油脂能令物件表面回復光澤，是絕佳的皮鞋及金屬拋光劑，甚至能替代打蠟產品。使用時，只需將乾燥的咖啡渣用乾布包裹，在表面輕輕擦拭即可。

9.縫紉針插填充物

喜歡做手作的人，不妨用乾燥的咖啡渣代替棉花作為針插的填充物。咖啡渣的油脂不僅能提供防鏽保護，還能增加在織物上的潤滑度，令縫紉時更加順暢。

資料來源：《grapee》

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