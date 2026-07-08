洗米水倒掉超浪費！專家揭5大神奇隱藏用途 竟可作天然潔面兼當爽膚水？

每日煮飯的洗米水習慣直接倒掉？有專家指出，洗米水蘊含天然礦物質及植物油脂，具備5大隱藏用途，其中能充當天然潔面和爽膚水。

洗米水5大神奇隱藏用途 竟可作天然潔面兼當爽膚水？

據日媒《grapee》報道，煮飯的第一步必然是洗米，洗米是一個為白米「拋光」的重要準備步驟，能有效去除米糠和雜質，大幅提升米飯煮熟後的品質。一般人通常會將洗出來的呈乳白色的洗米水直接倒落水槽，但洗米水絕非廢水，當中含有適量的天然礦物質和植物油脂，在日常生活中有多達5大用途：

【同場加映】不只洗衣服！白醋4大神級隱藏功能大公開 這樣做快速除貼紙殘膠不留痕

洗米水5大神奇隱藏用途

1.洗碗

洗米水中的澱粉質具有極佳的吸油作用，清洗帶有油污的碗碟或廚具時，可先用洗米水沖洗一次，再用清水徹底洗淨，這樣能大幅減少洗潔精的用量。此外，若塑膠飯盒吸附了食物異味，可用洗米水浸泡一整夜來去除臭味。不過，洗米水富含營養，容易滋生細菌，因此浸泡後必須將容器徹底清洗乾淨。

2. 地板清潔

洗米水含有天然植物油，用來擦拭木地板會產生類似打蠟的光澤效果。不過，使用洗米水抹地前建議先加入清水稀釋，以免損害地板表面。

3.為植物提供所需的營養物質

洗米水營養豐富，非常適合用於園藝和澆灌盆栽。若每次洗米後都將洗米水倒入盆栽，積水容易導致植物根部腐爛，因此必須適量使用。

4.去除食物表面的雜質

洗米水中的礦物質能與食物中的苦味結合，從而產生中和作用。在烹飪準備時，洗米水可用來去除乾蘿蔔、竹筍、鱈魚、鯡魚等的苦味。

5.美容

米糠與洗米水一直被視為天然的美容佳品，不僅可用作日常潔面，更能充當天然爽膚水。洗米水中的天然成分能為肌膚提供充足水分。不過，若打算將洗米水用於面部護膚，務必在使用前進行皮膚敏感測試，以檢查是否會產生過敏反應。

資料來源：《grapee》

延伸閱讀：網民自製「捕蠅神器」改造膠樽加洗潔精/白醋/糖 果蠅有入無出！