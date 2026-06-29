夏天食油/堅果放廚房易變壞？專家點名5種食物須轉放雪櫃 延長保質期兼防霉

不少人習慣將食用油、堅果等食物放置於常溫，但高溫會令其極速氧化，甚至發酸發霉。有食品專家點名5大「怕熱」食材，警告夏天必須轉放雪櫃冷藏。

專家點名5種食物須轉放雪櫃 延長保質期兼防霉

據外媒《EatingWell》報道，雖然常溫食品不一定要冷藏，但在室溫持續高於攝氏27度的高溫下，隨時會加速變壞。食品儲物櫃應保持陰涼、黑暗和乾燥，最理想的保存溫度為攝氏10至21度。高溫、潮濕及光照會引發食物內部的化學反應，降低風味及營養價值。食品安全專家Wade Syers亦警告，對於已經開封或包裝破損的食品，高溫更會加速病原體滋生。為免食物變質，以下5款是夏天必須轉放雪櫃冷藏的食材：

【同場加映】夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑

專家點名5種食物須轉放雪櫃

1.食用油

脂肪含量高的食物在高溫下最易變質，因為溫度升高會加速脂肪氧化，產生酸敗或異味。若家中廚房沒有開冷氣，最好將食用油，特別是橄欖油、堅果油和籽油放進雪櫃冷藏。若冷藏後變得渾濁或凝固屬正常現象，使用前只需讓其恢復至室溫即可。

2.堅果和種子

雖然堅果和種子通常不需要冷藏，但夏威夷果仁、松子、核桃及碧根果等的脂肪含量極高，在高溫下極易氧化，導致口感變差，甚至產生苦味。在高溫天氣下，放入雪櫃可顯著延長其保質期；若想保存更長時間，建議直接放入冰格冷凍。

3.天然花生醬

市面一般的花生醬通常添加了乳化劑以防油水分離，但天然的花生醬、杏仁醬或葵花籽醬則沒有。在高溫下，其脂肪會融化並在表面浮起一層油膜，容易導致油脂酸敗發臭。建議放入雪櫃冷藏，使用前稍微回溫便更容易塗抹。

4.全麥麵粉

全麥麵粉保留了穀物的全部成分，蛋白質和脂肪含量比精製白麵粉更高，因此保質期較短。在夏天高溫潮濕的環境下，全麥麵粉更容易變質，最好放入雪櫃保存。炎熱天氣亦會令麵包極速發霉。若想麵包保鮮，建議直接放入冰格冷凍，口感會比放雪櫃冷藏更好，因為一般冷藏容易令麵包變硬。

【同場加映】天氣熱荔枝極易壞！忌直接放雪櫃？即學3招保鮮秘技 防變黑更可放足1個月！

5.朱古力

朱古力在高溫下極易融化，融化的朱古力還是可以食用，但質地和外觀會發生變化，冷卻後會重新結晶。即使氣溫升高，緊記要放進雪櫃保持固態。

4個食物存放小貼士

除了將上述易壞物品轉移至雪櫃，專家亦分享了4個實用小貼士，幫助其餘的常溫食品安全度過炎夏：

儲物櫃備溫度計：若天氣預報顯示氣溫超過攝氏27度，就要留意食品櫃的溫度。即使客廳有開冷氣，但雜物房或沒冷氣的廚房角落，溫度可能比想像中高得多。 遠離陽光及熱源：存放乾貨時，必須避開陽光直射、熱源及外牆位置。即使冷氣運作正常，這些因素都會顯著提高食品櫃的溫度。 使用密封防潮容器：將物品放入雪櫃或冰格時，良好的密封性至關重要。只要容器絕對密封防潮，便能防止空氣及水分進入，避免食物凍傷或受潮。 檢查包裝及膨脹罐頭：密封包裝即使在高溫下也能確保大多數乾貨和罐頭食品的安全，但破損的包裝袋或膨脹的罐頭都是危險信號。這是微生物滋生的典型跡象，最好直接丟掉。

資料來源：《EatingWell》

延伸閱讀：雨後買水果要小心！盤點4種水果最怕水且不耐放 外表靚其實已變壞？