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男士涼感內衣｜日本《MONOQLO》評測6款人氣產品 1款獲A級 涼爽/速乾/超透氣！

食用安全
更新時間：15:00 2026-06-28 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-28 HKT

涼感內衣觸感涼爽，具除臭和速乾等功能，想在炎熱潮濕的季節保持舒適，涼感內衣是理想之選。日本《MONOQLO》測試市面6款男士涼感內衣，全面對比各款產品的涼爽效果持續時間、舒適度、吸濕速乾性、透氣度和氣味等方面，最終有1款獲A級，僅售約$39港元。

日本《MONOQLO》評測6款男士涼感內衣 1款獲A級 

《MONOQLO》公布6款男士涼感內衣的測試結果，幾項評分標準如下：

  • 涼爽效果持續時間：受試者穿著產品進入高溫高濕實驗室。使用熱像儀檢測一段時間後體表溫度的變化。
  • 舒適度：基於多位受試者的主觀經驗進行評估。
  • 吸濕及速乾性：將織物置於裝有固定量水的培養皿中，一段時間後透過測量水的重量計算蒸發率。
  • 透氣度：將內衣置於盛有水的燒杯上方，一段時間後透過測量水的重量計算蒸發率。
  • 氣味：產品加上模擬汗味，由經認證的氣味專家進行氣味評估。

《MONOQLO》評測：6款男士涼感內衣評測結果⬇⬇⬇

6款男士涼感內衣評測結果

  • 第6位 B級（3.17分）：グンゼ 【100%天然冷感】汗取りVネックシャツ（V首）（袖丈短め）MCA512N（日圓¥1546，約HK$75）
  • 第5位 B級（3.39分）：B.V.D. 接触冷感 ICE DEO メンズ VネックTシャツ GR424（日圓¥1980，約HK$97）
  • 第3位 B級（3.75分）：Topvalu 半袖Vネックシャツ COOLコットン PEACE FIT（日圓¥1078，約HK$53）
  • 第3位 B級（3.75分）：Uniqlo エアリズム デオドラントメッシュVネックT（日圓¥1290，約HK$63）
  • 第2位 B級（3.92分）：アルペン TIGORA iCOOL アイクールインナーVネック半袖Tシャツ（日圓¥1299，約HK$63）
  • 第1位 A級（4.33分）：GU スタイルドライVネックT（半袖）（日圓¥790，約HK$39）

《MONOQLO》評測冠軍男士涼感內衣有何優點？

「GU スタイルドライVネックT（半袖）」獲得 Best Buy 稱號。測試員指，雖然所有產品都聲稱能帶來清涼感，但這款產品即使在酷暑天氣下也能保持涼爽。它能快速吸乾汗水，保持布料乾爽舒適，不會感到悶熱。

另外，在多款男士涼感內衣中，「グンゼ 【100%天然冷感】汗取りVネックシャツ（V首）（袖丈短め）MCA512N」排名最後。它採用常見的100%純棉面料製成。但是，它的吸濕排汗和速乾性能並不出色，所以出汗時可能會感覺不舒服。

 資料來源：日本《MONOQLO》

 延伸閱讀：PDRN精華液推介｜日本《LDK》評測13款人氣產品 2款獲A級 保濕緊緻力高！

 

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